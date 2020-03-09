5 تطبيقات مجانية للكتب الإلكترونية لأجهزة iOS

أصبحت (الكتب الإلكترونية) E-Books ذات شعبية كبيرة تزامنًا مع مع التطور الرقمي الكبير الذي نشهده هذه الأيام، كما تحول الكثير من الأشخاص إلى قراءة الكتب الإلكترونية بدلاً من الكتب التقليدية، خاصة مع ظهور أجهزة القراءة المتخصصة.

فيما يلي سنتعرف على 5 من أبرز تطبيقات الكتب الالكترونية المجانية والتي يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من القراءة:

1- تطبيق Apple Books:

يتيح لك تطبيق Apple Book الوصول إلى الكثير من الكتب الإلكترونية والصوتية، وقائمة بأكثر الكتب مبيعًا، كما يتميز بإمكانية استكشاف الملايين من الكتب في عدة فئات مثل: الخيال والإثارة، والروايات الرومانسية، وكتب الأطفال وغير ذلك.

يقدم التطبيق ميزة لتحميل وسماع الكتب صوتيًا في Apple Watch عبر تطبيق Audiobooks للاستماع لكتبك المفضلة، كما يمكنك تخصيص تجربة القراءة من خلال تغيير الخطوط وألوان الصفحة، بالإضافة إلى ميزة Auto-Night Theme لضبط سطوع الشاشة لجعل القراءة أكثر راحة لعينيك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون وApple Watch في آب ستور.

2- تطبيق Gutenberg Reader:

يقدم هذا التطبيق أكثر من 500,000 كتاب إلكتروني، منها أكثر من 100,000 كتاب مجاني، تشمل مجموعة كبيرة من الروايات الكلاسيكية لكِبار الروائيين مثل: جين أوستن، وتشارلز ديكنز، آرثر كونان دويل.

ويتميز بإمكانية تبديل وضع القراءة سواء ليلًا أو نهارًا، وتغيير الخط وحجمه، ولون الخلفية والسطوع لتخفيف إجهاد العين، ويمكنك تنزيل ما يصل إلى 100 كتاب دفعة واحدة لقراءتها في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا لأجهزة آيباد وآيفون في آب ستور.

3- تطبيق BookBub:

يقدم لك هذا التطبيق استبيانًا قصيرًا بمجرد قيامك بالتسجيل لمساعدتك في العثور على فئات الكتب أو الروايات التي تتوافق مع اهتماماتك، والتي تتراوح ما بين كتب التاريخ، والخيال، والسير الذاتية، والمذكرات، والعلوم، والروايات الساخرة.

كما يمكنك تفعيل ميزة الإشعارات لعرض الصفقات حول عناوين كتب مختلفة بأسعار مخفضة تُعرض لمدة محدودة، وحتى إذا لم تعثر على كتب إلكترونية مجانية ترغب في قراءتها، فإن توصيات الفئات الخاصة بك يمكن أن تساعدك في العثور على عناوين جديدة يمكنك البحث عنها في تطبيقات القراءة الأخرى.

التطبيق متاح مجانًا لأجهزة آيفون في آب ستور.

4- تطبيق Kobo Books:

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى العديد من الكتب الصوتية والإلكترونية، ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويقدم التطبيق أكثر من ألف كتاب إلكتروني مجاني يمكن الاختيار من بينها، كما يمكن للمستخدمين مشاركة الاقتباسات والملاحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتميز التطبيق بخاصية Night Mode لتبديل وضع القراءة أثناء الليل، كما يمكنك جدولة الكتب الصوتية لإيقافها بعد فترة زمنية محددة، وإمكانية الاستماع إلى فقرات من الكتب لمساعدتك في العثور على كتبك المفضلة قبل الشراء، كما يدعم ميزة المزامنة حيث يمكنك بدء القراءة من جهاز آيفون وإكمالها في جهاز آيباد أو العكس.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد، وآيفون في آب ستور.

5- تطبيق tiReader:

يقدم هذا التطبيق الكثير من الكتب الإلكترونية في جميع المجالات، حيث تضم مكتبته أكثر من مليون كتاب إلكتروني مجاني يمكنك الاختيار من بينها.

ويتيح لك الإصدار المجاني منه تنزيل خمسة كتب مرة واحدة، ويمكنك مزامنة مكتبتك عبر جميع الأجهزة، كما يدعم التطبيق الكتب الإلكترونية بتنسيق EPUB3 مع محتوى الوسائط المتعددة المدمج.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.