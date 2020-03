طلاب صينيون يحتالون لإزالة تطبيق للتعلم عن بعد من آب ستور

احتال طلاب المدارس في مدينة ووهان الصينية لإزالة تطبيق للتعلم عن بُعد من متجر آب ستور، وذلك للتفرغ للعب في وقت فُرض حجر صحي على جميع ساكني المدينة التي تعد مصدر فيروس كورونا الجديد الذي انتشر على مدى الأسابيع الماضية منها إلى أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة الآلاف.

وبعد فرض الحجر الصحي وإغلاق المدارس، كان على الطلاب استخدام تطبيق تملكه شركة علي بابا يُسمى (دينك توك) DingTalk لحضور الدروس عن بُعد، وذلك بعد أن حصل التطبيق في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي على مزايا تعليمية جديدة.

good morning to all the kids under quarantine in wuhan who defeated the app assigning them homework by spamming it with 1-star reviews until it got removed from the app store https://t.co/gDxjivabte

— 𝕁𝕒𝕟𝕦𝕤 ℝ𝕠𝕤𝕖 🥀 (@zenalbatross) March 7, 2020