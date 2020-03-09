سلسلة HUAWEI MateBook تدفع سوق الحواسيب المحمولة

يعتبر التصميم الأنيق والعتاد القوي وإمكانات التوصيل الأفضل من العوامل الرئيسية التي ستلفت انتباه المستهلكين الشباب إلى الحواسيب المحمولة في المستقبل.

وخلال الأعوام الماضية، تخطت تطورات الهواتف الذكية التطورات التي تمت في مجال الحواسيب المحمولة التي تراجعت في مجال الابتكار، ما أدى إلى ظهور فجوة واسعة بين الفئتين، وأدرك المستهلكون حدوث ذلك التراجع، ما أدى إلى تباطؤ أداء السوق بشكلٍ عام.

ومع ذلك، لا تزال هناك فرص نمو محتملة للإمكانات غير المستغلة في هذا القطاع؛ إذ تشير تقارير مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى ارتفاع الشحنات العالمية بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال عام 2019 الذي شكّل سنة النمو الأولى لسوق الحواسيب (التي تشمل الحواسيب المكتبية والمحمولة ومنصات العمل)، منذ أن حقق السوق نمواً عام بنسبة 1.7% في عام 2011، وتواكب منطقة الشرق الأوسط هذا التوجّه عبر تسجيل نمو من خانة واحدة في هذه السوق.

وأثبتت الهواتف الذكية رغبة المستهلكين في اقتناء أجهزة تزودهم بحلول مبتكرة تُلبي احتياجاتهم اليومية، وتم تقسيم قطاع الحواسيب المحمولة سابقًا إلى فئات تشمل الحواسيب المحمولة الترفيهية أو الإنتاجية.

وبهدف لفت انتباه المستهلكين، ينبغي أن تتضمن الحواسيب المحمولة مجموعة من المزايا الجذابة مثل سهولة الحمل والتصميم الأنيق وإمكانات المعالجة المتقدمة.

وعلاوةً على ذلك، تتمتع الحواسيب المحمولة بإمكانات تطور هائلة على صعيد التكنولوجيا وإمكانات التوصيل بالأجهزة الأخرى، ولاحظت هواوي هذا التوجه المتغير وهي مستعدة لإحداث تغيير جذري في القطاع، انسجاماً مع سعيها لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع عبر طرح منتجات فائقة النحافة وعالية الأداء وتُشكل إضافة غنية إلى منظومتها المتنامية من الأجهزة.

وتم تصميم الجيل الجديد من الحواسيب المحمولة لتناسب أنماط حياة ومتطلبات المستهلكين العصريين، الذين يفضلون استخدام أجهزة متعددة في حياتهم اليومية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتكتسب هذه الأجهزة أهمية متزايدة كخيار مفضل للاستمتاع بتجارب مشاهدة المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت، ومن جهة ثانية، ينشد المهنيون الشباب اقتناء منتجات تلائم جداول أعمالهم، ما يعني منحهم القدرة على إتمام المهام الصعبة أثناء توصيل حواسيبهم بأجهزة أخرى.

وبدلاً من أن تكون أجهزة منفصلة ستتزامن الحواسيب المحمولة الجديدة مع أجهزة المستخدم الحالية عبر منظومة مشتركة ومتصلة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من التقنيات الذكية.

ويمكن للحواسيب المحمولة تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين التي تتطلب أداءً تشغيلي عالي الكفاءة أثناء تشغيل الألعاب أو البرمجة أو تأدية مهام إبداعي، ويسهم ذلك في منحهم إمكانات تخصصية وأكثر احترافية لإنجاز مهامهم، وبالتالي تعزيز قدرتهم على إنجاز الأعمال مع الاستفادة من إمكانات المعالجة الفعالة وعالية الكفاءة.

ويمتاز الجيل الجديد من الحواسيب المحمولة من هواوي بتصميم عصري مع شاشة عالية الدقة بقياس 13 بوصة بنسبة كبيرة لحجم الشاشة إلى الجسم، بالإضافة إلى تزويدها بوحدة منفصلة لمعالجة الرسومات، وزر مدمج عالي الأداء لاستشعار بصمة الإصبع.

ويشهد هذا النوع من الحواسيب المحمولة طلبًا قويًا من الطلبة الجامعيين والخريجين وطلبة المدارس الثانوية والمهنيين ورواد الأعمال الشباب، وتنجذب هذه الشريحة من المستهلكين من عشاق التكنولوجيا إلى العلامات التجارية الموثوقة التي تتمتع بسجل حافل بالمنتجات عالية الجودة التي تمنحهم مزايا فريدة مع تقديم قيمة مقابل المال.

ورغم كونها وافدًا جديدًا نسبيًا إلى سوق الحواسيب المحمولة، نجحت هواوي في بناء سمعة طيبة في أسواق الهواتف الذكية المبتكرة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية الذكية التي تواصل الارتقاء بمسيرة التقدم التكنولوجي.

ولا يقدم قطاع الحواسيب المحمولة لشركة هواوي محفظة شاملة ومتنوعة من المنتجات فحسب، بل يواصل مسيرة الشركة لتطوير منظومة مشتركة من الأجهزة والبرامج، ويعكس ذلك توجهًا أوسع على مستوى القطاع، عنوانه الأبرز المزج بين منتجات الحواسيب وتقنيات الهواتف الذكية.

وتستفيد هواوي من خبراتها وإمكاناتها المتقدمة في مجال البحث والتطوير المرتبطة بالهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمنزل الذكي، لتعمل على تغيير قواعد اللعبة في قطاع الحواسيب، وتحويله عبر إطلاق سلسلة الحواسيب MateBook، وقامت الشركة ببناء 36 مركزاً مشتركاً للابتكار و15 مركزاً للبحث والتطوير في شتى أنحاء العالم، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

وأدى ذلك إلى تطوير أول حاسوب محمول مزود بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView Display وبكاميرا غائرة حاصلة على براءة اختراع، بالإضافة إلى نظام صوت مع أربعة مكبرات صوت تضم مكبري صوت للترددات العالية Twitters في الأعلى ومكبري صوت للترددات المنخفضة Woofers في الأسفل، بالإضافة إلى الدمج بين وظيفة زر التشغيل ومستشعر لبصمة الإصبع، فضلاً عن مزايا وإمكانية التوصيل بين الأجهزة العاملة بنظامي ويندوز وأندرويد بمنتهى السهولة مع خاصيّة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration.

ومن خلال تطوير التكنولوجيا واستناداً إلى آراء المستهلكين، يمكن لشركة هواوي تقديم تجارب رقمية شاملة عبر شاشات متعددة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها، وساهم ذلك في كسب هواوي لثقة المستهلكين وتقدير شركائها على أوسع نطاق.

ونظراً لكونها ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، استطاعت هواوي ترسيخ مكانة علامتها التجارية وحضورها العالمي، ويعني ذلك أن الشركة تتمتع بمكانة مثالية لدخول بقوة إلى سوق الحواسيب المحمولة شاملة الاستخدامات عبر طرح سلسلة حواسيبها المبتكرة MateBook 13 وMatebook14 وMateBook D.

وتوفر هذه الحواسيب القوية حلاً مثالياً للمستهلكين الباحثين عن حواسيب قوية الأداء وذات تصميم أنيق يمكن توصيلها بمرونة وسلاسة مع منظومة قائمة من الأجهزة.

وستطرح هواوي الحاسب المحمول MateBook 13 في منطقة الشرق الأوسط لكونها إحدى الأسواق الرئيسية للحواسيب المحمولة، إذ تحتضن هذه المنطقة شريحة واسعة من الشباب، ما يجعل سلسلة الحواسيب المحمولة MateBook الخيار المثالي للجيل الجديد من المهنيين ورواد الأعمال الشباب.

ويتميز حاسوب MateBook 13 بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView Display بدقة (2K) مع حواف فائقة النحافة ضمن جسم معدني فائق النحافة بسماكة 14.9 ملم.

وسيغير الحاسوب أسلوب الأداء للمهام، بتصميم أنيق يضم أداءً بالغ القوة في جسم خفيف الوزن، ويشكل هذا الحاسوب جزءاً من محفظة هواوي المتنامية من الأجهزة المتصلة والمدعمة بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration.

علاوةً على ذلك، زُوّد الحاسوب ببطارية عالية الكفاءة وذات عمر طويل تتيح استخدام الحاسوب طوال اليوم، إلى جانب دعمه لتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge التي تسمح بإعادة الشحن بصورة سريعة، ما يتيح اصطحاب الحاسوب إلى أي مكان تقريباً.

وتلبي سلسلة الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook 13 وMateBook 14 وMateBook D الجديدة احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية، ما يجعلها خياراً مفضلاً للمستخدمين من الخريجين والمهنيين الشباب.

وتعتبر سوق المنتجات الفاخرة مجال تركيز رئيسي في استراتيجية هواوي للحواسيب المحمولة، وتستفيد الشركة من خبراتها الواسعة في مجالات الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، لدفع حدود الابتكار في سوق الحواسيب المحمولة.

وينشد المستهلكون العصريون حواسيب محمولة يمكنها سد فجوة التكنولوجية مع الهواتف الذكية، عبر توفير أداءٍ أقوى وتصميم رائع ومزايا اتصال ذكية ومتقدمة، وباشرت هواوي بناء البنية التحتية اللازمة لتوصيل الأجهزة بمنظومة متكاملة من المنتجات والخدمات.