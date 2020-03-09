أوبو تطلق سلسلة هواتفها الجديدة Find X2

كشفت شركة أوبو عن سلسلة هواتفها الجديدة Find X2 الداعمة لشبكات الجيل والتي تضم مجموعة من التقنيات المتطورة التي ترسخ التزام أوبو بالنظام البيئي لتقنيات الجيل الخامس.

وتتمتع سلسلة الهواتف الجديدة بمزايا مدهشة لناحية قدرات التصوير وعمر البطارية، فضلاً عن واحدة من أكثر الشاشات تطورًا في القطاع.

وتضم السلسلة الجديدة هاتف Find X2 Pro الذي يستخدم مستشعر سوني المخصص IMX689 لتوفير تجربة محسنة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، الأمر الذي يرتقي بأسلوب المستخدمين في توثيق اللحظات المهمة من حياتهم.

ويضم الجهاز شاشة AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام كاميرا فائق الرؤية، وتقنية الشحن الأسرع في القطاع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط، ومعالج Snapdragon 865 الأكثر تطورًا في هواتف الجيل الخامس، ويعتبر Find X2 Pro أول هاتف ذكي يدعم تقنية التركيز التلقائي أحادي الاتجاه لكل البكسلات، ويمكنه التقاط صور بعمق لوني يصل حتى 12 بت.

وقال إيثان تشيوي، رئيس شركة أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “لتوفير تجربة شاملة لمستخدمي شبكات الجيل الخامس، نحرص على مواصلة الابتكار في جميع جوانب منتجاتنا، بدءً من الشاشة والتصوير والشحن وعمر البطارية وانتهاءً بالتصميم. وترسي شاشات هواتف OPPO Find X2 الاحترافية معايير جديدة للوضوح وسلاسة التجاوب، كما ترتقي بتجربة العرض والتفاعل مع الهواتف المتحركة إلى مستويات جديدة في عصر شبكات الجيل الخامس”.

تم تزويد جهازي Find X2 وFind X2 Pro بشاشة فائقة الرؤية من أوبو بدقة QHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتباين لوني يتخطى المليار لون، مما يشكل نقلةً نوعية من نواحي الدقة والألوان ومعدل التحديث والسطوع.

وتوفر الشاشة درجة عالية من الوضوح والراحة ضمن مختلف بيئات العمل بفضل دقتها العالية البالغة 3168 × 1440 بكسل، ومستوى كثافتها البالغ 513 بكسل بالبوصة، عدا عن تمتعها بنسبة انعكاس منخفضة للغاية، وسطوع يصل بالحد الأقصى إلى 1200 شمعة لكل متر مربع.

تعمل شاشات سلسلة هواتف Find X2 بتقنية الرؤية الفائقة O1 Ultra Vision Engine التي تدعم آلية وضوح الحركة (Motion Clear) وعرض مقاطع الفيديو بصيغة النطاق الديناميكي العالي (HDR).

كما توفر السلسلة تجربة صوتية مميزة مع تزويد هواتفها بمكبرات صوت مزدوجة ونظام الصوت المتطور Dolby Atmos، الأمر الذي يحقق تناغمًا ذكيًا بين تطبيقات الصوت المختلفة مثل الموسيقى والأفلام والألعاب، ويوفر للمستخدمين تجربة ترفيهية غامرة على مستوى الصوت والصورة.

وتم تزويد هاتف Find X2 Pro بثلاث كاميرات: واحدة بعدسة ذات زاوية عريضة 48 ميجابكسل، والثانية بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية 48 ميجابكسل، والثالثة ذات عدسة مقربة (تيليفوتو) بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم ثلاثتها تقنية التقريب الهجين حتى عشر مرات.

وتستخدم العدسة ذات الزاوية العريضة (الكاميرا الرئيسية) في هاتف Find X2 Pro مستشعر IMX689 المصمم خصيصًا من سوني، وهو الأكبر حجمًا بين نظرائه في كاميرات الهواتف المحمولة التي تعمل بدقة 48 ميجابكسل، ويعمل المستشعر مع تقنية dual native ISO وفتحة الغالق F/1.7 لتوفير قدرات تصوير مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويعتبر Find X2 Pro أول هاتف ذكي يدعم تقنية التركيز التلقائي بالكشف المرحلي (PDAF) وحيد الاتجاه لكل البكسلات، الأمر الذي يتيح تركيز البكسل بنسبة 100% في اتجاه واحد.

وباستخدامه الجيل الثاني من تقنية التقريب الهجين حتى 10 مرات، ومثبّت صورة بصري (OIS) جديد وتقنية المزج متعدد التركيز للصور وخوارزمية فائقة الدقة، يضمن هاتف Find X2 Pro لمستخدميه اتساق الألوان وتوازن اللون الأبيض عند التبديل بين الكاميرات الثلاث، مما يتيح تكبير الصورة على نحو أكثر سلاسة.

كما يغطي وضع التشغيل الليلي الفائق جميع الأطوال البؤرية مع تكبير الصورة حتى 60 مرة بالحد الأقصى، الأمر الذي يمكن المستخدمين من التقاط صور ليلية مقرّبة بمنتهى السهولة، فضلاً عن تصوير مقاطع فيديو مع خاصية التقريب حتى 30 مرة.

ويمكن كذلك التقاط مقاطع الفيديو في هاتف Find X2 Pro بنمطي الثبات الفائق العادي Ultra Steady Video والمتقدم Ultra Steady Video Pro.

وبالاعتماد على العدسة ذات الزاوية العريضة 120 درجة بدقة 48 ميجابكسل وخوارزمية تثبيت الصور المطورة من OPPO، يستطيع المستخدمون التقاط أفضل الصور المتحركة بزاوية رؤية عريضة.

ويدعم Find X2 Pro تقنية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4k و (60 إطاراً في الثانية)، وكذلك تسجيل الفيديو الحي بصيغة النطاق الديناميكي العالي (HDR)، علاوةً على ذلك، تحظى سلسلة Find X2 بأداة تعديل الفيديو Soloop التي تجمع متعة التصوير مع سهولة التعديل والمشاركة الفورية بنقرة واحدة.

يعد Find X2 من أوائل الهواتف المحمولة التي يتم تزويدها بمعالج سناب دراجون 865 الرائد من كوالكوم، مما يضمن تجربة متميزة للمستخدمين.

كما تدعم سلسلة هواتف Find X2 الاتصال بشبكات الجيل الخامس ثنائية النمط SA/NSA، ويستخدم كِلا الهاتفين هوائي محيطي بزاوية 360 درجة لضمان الحفاظ على استقرار الإشارة.

وهما مزودان أيضاً بتقنية OPPO Smart 5G التي تتيح للمستخدمين التنقل بكفاءة بين بيئات الشبكات المتداخلة مثل 4G و5G والواي فاي، كما تحظى أجهزة Find X2 بوحدة استقبال مزدوجة النطاق لشبكتي 4Gو5G، بالإضافة إلى شريحة مزدوجة، وخاصية (dual-standby) لضمان استخدام الشبكة الأكثر استقرارًا، ويمكن لهذه الهواتف الانتقال بين أنظمة الشبكات المختلفة تبعًا لجودة الشبكة.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يستخدم Find X2 وFind X2 Pro بطاريتين بسعة 4,200 ميلي أمبير و4,260 ميلي أمبير على التوالي، كما تم تزويدهما بتقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 2.0 بقوة 65 واط، وهي تقنية الشحن الأسرع والأكثر أماناً في قطاع الهواتف المحمولة، حيث يمكنها شحن هاتف Find X2 Pro بشكل كامل في غضون 38 دقيقة فقط.

تمتاز هواتف Find X2 بهيكل لمّاع من الأمام والخلف مع انحناءة انسيابية مزدوجة في الجهة الخلفية، وتم صنع واجهته من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا، ومع تقنية التغليف المتطورة COP وتصميم الحواف المنحنية بمقدار 67,8 درجة، يكتسب الهاتف جمالية بصرية تجعله يبـدو بلا حدود مع انحناءات رائعة الملمس على الأطراف.

وفضلاً عن الزجاج ذو التدرج اللوني الساحر، تستخدم سلسلة Find X2 مادتين جديدتين هما السيراميك والجلد النباتي.

كما تستخدم هواتف سلسلة Find X2 نظام التشغيل ColorOS 7.1 القائم على نظام أندوريد 10 المخصص، وهو يوفر طريقة عرض هادئة مع واجهة مستخدم بسيطة، ونظام تحريك رسومية أكثر سلاسة، وتأثيرات صوتية محسّنة تتيح للمستخدمين التركيز على المحتوى بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى ميزة تخصيص الأيقونات، يتأقلم نظام ColorOS 7.1 مع الوضع المظلم في 200 من التطبيقات المستقلة الأكثر شعبية ليمنح المستخدمين تجربة قراءة رائعة في جميع ظروف الإضاءة اليومية، عدا عن تحسين عمر البطارية بنسبة 38%.

ويوفر نظام ColorOS 7.1 تفاعلات أكثر حدسيةً، على سبيل المثال، يقوم المنبه الجديد المتكيف مع الطقس بتعديل أصوات التنبيهات تلقائياً لتتلائم مع حالة الطقس، كما يركز التصميم المطوّر للهاتف على توفير أصوات أوضح للاستجابة اللمسية بالتوازي مع تقديم تجربة لمس أكثر واقعية.