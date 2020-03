أمازون تعتزم توفير تقنية الدفع الحر لتجار التجزئة الآخرين

قالت شركة أمازون لوكالة رويترز: إنها تعتزم اليوم الاثنين الإعلان عن خط أعمال جديد تبيع من خلاله التقنية، التي تسمح بإنشاء متاجر بدون صناديق للدفع، إلى تجار التجزئة الآخرين.

وقالت أكبر شركة للبيع بالتجزئة على شبكة الإنترنت في العالم: إن لديها “عدة” صفقات موقعة مع عملاء لن تذكرهم. وسيدعو موقع إلكتروني جديد اليوم الاثنين الآخرين للاستعلام عن الخدمة، التي تطلق عليها أمازون اسم (تقنية غادر فحسب من أمازون) Just Walk Out technology by Amazon.

ويُعتقد أن خط الأعمال الجديد لأمازون يعكس إستراتيجيتها المتبعة في تنمية وتوسعة القدرات الداخلية ثم تحويلها إلى خدمات مربحة توفرها للآخرين. ومن تلك القدرات الداخلية: الاستفادة من المستودعات للمساعدة في تسليم الطرود، والاستفادة من التقنية السحابية لدعم موقعها على شبكة الإنترنت.

وكانت عملاقة التجارة الإلكترونية قد تمكنت من إشاعة سلسلة متاجر (أمازون جو) Amazon Go المرتكزة على تقنية الدفع الحر التي تجعل المتاجر تستغني عن عمال صناديق الدفع، وهي من أحد أكثر المهن شيوعًا في الولايات المتحدة. ويُتوقع أن تبلغ قيمة هذ السوق الجديد نحو 50 مليار دولار أمريكي، بحسب تقديرات شركات المشاريع الأمريكية Loup Ventures.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس شركة أمازون لتجارة التجزئة والتقنية (ديليب كومار) قوله: إن تفضيلات المتسوقين ستحدد نجاح التقنية الجديدة. وأضاف: “هل يحب العملاء الوقوف في طوابير؟ إن لهذا الأمر قابلية تطبيق واسعة إلى حد كبير في المتاجر بأحجامها المختلفة، وعبر الصناعات، لأنه يعالج بصورة أساسية مشكلة كيفية حصولك على الراحة في مواقع العالم الحقيقي، لا سيما عندما يتعرض الأشخاص لضغوط شديدة في الوقت”.

وبخلاف متاجر (أمازون جو)، سيكون على المتسوقين في التقنية الجديدة إدخال بطاقة ائتمان في باب دوار عند الدخول، وذلك بدلًا من تسجيل الدخول عبر التطبيق. ثم ستُضاف العناصر التي يأخذها أحد العملاء وأي شخص مرافق له إلى سلة التسوق الافتراضية. وبعد ذلك سيخصم المتجر الفاتورة من بطاقة الائتمان بمجرد مغادرة الشخص ومن معه المتجر – ولا يلزم إجراء أي مسح ضوئي أو طوابير للدفع.

وقال كومار: إن أمازون ستركِّب التقنية بما في ذلك كاميرات السقف وأجهزة استشعار وزن الرف في متاجر البيع بالتجزئة الأخرى، سواء كانت تلك المواقع جديدة أو ستُعدل لذلك الغرض، وستوفر الشركة لتجار التجزئة الذين يعتمدون التقنية خط دعم على مدار الساعة.