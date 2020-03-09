آبل تعمل على دعم ميزة تجعل آيباد كأنها حواسيب ماك

قال موقع 9to5Mac: إن شفرة اطلع عليها كشفت عن أن شركة آبل تعتزم دعم مؤشرات الفأرة في أجهزتها المحمولة مع الإصدار 14 القادم من نظام التشغيل (آي أو إس) iOS، مما يجعل تجربة تلك الأجهزة، خاصةً حواسيب آيباد اللوحية، أقرب إلى الحواسيب الشخصية.

وأشار الموقع المتخصص في أخبار شركة آبل إلى أن الشركة أضافت توافقًا بدائيًا مع الفأرات الخارجية في إعدادات سهولة الوصول مع نظام (آي أو إس 13)، ولكن نظام (آي أو إس 14) و(آيباد أو إس 14) سيجعلان ذلك أوسع نطاقًا.

وقال 9to5Mac: إن شفرة (آي أو إس 14) كشفت أيضًا عن نموذجين جديدين للوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboards تعمل آبل على تطويرهما. وأضاف أن التغييرات القادمة على النظام تسمح بجلب معظم مزايا المؤشر المعروفة في حواسيب ماك إلى نظام (آي أو إس).

ومن التغييرات التي رصدها الموقع اختفاء المؤشر تلقائيًا بعد بضع ثوانٍ من عدم لمس الفأرة أو لوحة التتبع المتصلة، ولكن بمجرد محاولة المستخدم تحريك المؤشر مرة أخرى، فإنه سيظهر.

وأضاف الموقع أن ذلك يشمل دعمًا لعدد من المؤشرات، وذلك على غرار الحواسيب الشخصية، مثل أن يظهر مؤشر السهم المعروف ثم يتحول إلى مؤشر اليد حين وضع فوق الروابط. كما أن آبل تطور دعمًا لإيماءات شبيهة بأجهزة ماك، مثل النقر بأصبعين للنقر الأيمن.

ويعتقد الموقع أن وجود نماذج جديدة للوحة المفاتيح الذكية، ودعم الإيماءات يشير بقوة إلى أن الشركة قد تطلق لوحة مفاتيح تحتوي على لوحة تتبع على غرار الحواسيب المحمولة.