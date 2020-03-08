تعد شركة أمازون واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ولكن لا يزال هناك مراجعات وهمية موجودة بكثرة على المنصة، وإذا لم تكن حريصًا فقد تخدعك هذه المراجعات عند شراء منتجات ذات جودة رديئة، لذلك ما الذي يمكنك القيام به لتجنب الوقوع ضحية لمراجعات أمازون الوهمية؟ إليك قائمة مختصرة من الأشياء التي يجب البحث عنها، بالإضافة إلى بعض الخطوات التي يجب اتخاذها قبل إنفاق أموالك.

8 خطوات لمعرفة المراجعات المزيفة في أمازون.

قراءة عدة مراجعات:

أسهل طريقة لتحديد مراجعات أمازون الوهمية هي قراءة نص المراجعة، ويجب ألا تعتمد أبدًا على درجات التصنيف الإجمالية، حيث تعتبر أسهل طريقة للتزوير، وإذا كانت غالبية المراجعات تعطي الخمس نجوم للمنتج وتكون عبارة عن جملتين فيجب عليك عدم الأخذ بها والبحث عن مراجعات أطول تعطي انطباعًا بأن الكاتب قد استخدم المنتج بالفعل.

فمن خلال قراءة مراجعة مطولة بالكامل لا يمكنك التأكد فقط من أنها مراجعة حقيقية بل ستحصل أيضًا على مزيد من الأفكار حول المنتج الذي لم يتم العثور عليه في وصف المنتج.

البحث عن شارة التحقق من الشراء:

تُعد شارة (التحقق من الشراء) على أمازون إحدى الطرق للتأكد من أن المراجعة كتبها عميل شرعي، حيث تظهر الشارة عندما يقوم الحساب المرتبط بالمراجعة بشراء العنصر، ولا يعني ذلك دائمًا أن هذه المراجعة شرعية تمامًا.

قد ترى أيضًا رسالة أخرى في نفس المنطقة تفيد بأن المراجعة جزء من Amazon Vine، هذا برنامج خاص يرسل المنتجات للعملاء مجانًا مقابل المراجعات، وقد يبدو الأمر وكأنه وسيلة لشراء مراجعات إيجابية ولكن يتم اختيار المشاركين لكتابة مراجعات مفيدة، وسواءً كانت إيجابية أو سلبية، غالبًا ما تكون مراجعات Amazon Vine من بين المراجعات الأكثر موثوقية على المنصة.

التحقق من المدة الزمنية للمراجعات:

إذا كنت تبحث عن منتج جديد نسبيًا دون الكثير من المراجعات ، فقد يكون من الصعب إخبار أمازون بالمراجعات الوهمية من المراجعات الأولى، لكن يمكنك الكشف عن أي سلوك مريب عن طريق التحقق من الطابع الزمني لكل مراجعة، فإذا كان هناك عدد كبير من المراجعات الإيجابية المنشورة في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق المنتج ، فقد يكون هناك شيء مشبوه، ولجعل هذه العملية أسهل، قم بتحويل المراجعات من أهم المراجعات إلى الأحدث.

التعليقات الإيجابية من المواقع الموثوق بها:

تعتبر تقييمات أمازون الوهمية رخيصة وسهلة حيث يمكن لأي شخص شرائها، ولكن الحصول على تعليقات إيجابية من المواقع ذات السمعة الطيبة أمر آخر، حيث سيؤدي البحث السريع في جوجل إلى الحصول على مجموعة من المراجعات التي ستمنحك على الأقل نظرة أكثر على المنتج نفسه.

أما بالنسبة إلى العلامات التجارية والمنتجات الأقل شهرة، يعد يوتيوب مصدرًا رائعًا للمراجعات ومعرفة المنتج، حيث أن قيم الإنتاج قد لا تكون عالية، ولكن الآراء المعبر عنها لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى ذلك يمكنك إلقاء نظرة أفضل على المنتج نفسه في ظروف واقعية.

احذر من المراجعات المحفزة:

قوائم أمازون المضللة لا تنتج فقط عن مراجعات وهمية مزيفة، ففي كثير من الأحيان يحفز البائعون المراجعات الإيجابية (أو يقدمون تعويضًا لإزالة المراجعات السلبية) من أجل تعزيز تقييماتهم وبيع المزيد من المنتجات.

لا تُقرأ هذه المراجعات المحفزة بشكل مختلف كثيرًا عن المراجعات الوهمية الأخرى (جمل أو جملتان عادةً)، لكن يتم نشرها بواسطة عملاء حقيقيين في مقابل الحصول على خصم على المنتجات المستقبلية، لكن هذا العمل يتعارض مع سياسات أمازون.

تحقق من أسئلة العملاء والإجابات:

بالنسبة للمنتجات أو المنتجات التقنية التي تحمل الكثير من المزايا، يعد قسم الأسئلة والأجوبة الخاص بالعملاء مصدرًا رائعًا للمعلومات، حيث يتناول كل شيء بدءً من المواصفات، ويميل هذا القسم إلى أن يكون أكثر موثوقية من المراجعات لأنه من الصعب العبث بها.

تحقق من مواقع اكتشاف مراجعة أمازون المزيفة مثل FakeSpot:

بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على الآلاف من المراجعات، قد يكون من المستحيل تقريبًا معرفة عدد المراجعات الشرعية من خلال قراءتها بمفردك، ولحسن الحظ طورت العديد من مواقع الويب خوارزميات قادرة على اكتشاف مراجعات أمازون الوهمية في غضون ثوانٍ فقط، FakeSpot هي إحدى هذه الخدمات التي تكشف عن المراجعات المزيفة حول أمازون.

إعادة المنتجات المقلدة أو المضللة:

لن تقضي أي من هذه الطرق على خطر التعرض لمراجعات وهمية في أمازون لكن إذا أثبت المنتج أنه غير مرضٍ، فإن أمازون تترك بابًا لإعادة المنتجات، وبالنسبة لمعظم المنتجات تكون فترة الإعادة 30 يومًا.