 6 أدوات مجانية قد لا تعلم أنك بحاجة إليها

بفضل التطور الكبير في مجال البرمجيات أصبح هناك الكثير من الأدوات المفيدة التي تساعدنا على إنجاز المهام من أي مكان وفي أي وقت، وسنستعرض اليوم 6 أدوات مجانية تساعدك في أداء الكثير من المهام.

فيما يلي 6 أدوات تقنية مجانية قد لا تعلم أنك بحاجة إليها:

1- أداة WeTransfer:

تتيح لك أداة WeTransfer إرسال الملفات الكبيرة بسهولة دون ضغط، حيث يمكنك إرسال حتى 2 جيجابايت من الملفات أو المجلدات بأمان وسلاسة مجانًا. كل ما عليك فعله هو النقر على الرمز الموجود في شريط القائمة لاختيار الملفات المراد إرسالها، أو من خلال ميزة السحب والإفلات البسيطة يمكنك سحب العناصر المتعددة وإفلاتها مباشرةً على الرمز. وستحصل على رابط تنزيل يمكنك مشاركته مع عدد غير محدود من الأشخاص قبل الحذف التلقائي للملفات بعد سبعة أيام من إرسال الرابط.

وإذا كان لديك ملفات كبيرة تريد إرسالها عبر البريد الإلكتروني مباشرة، فيمكنك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وبريد الشخص الذي تريد إرسال الملفات إليه، وتحديد الملفات التي تريد رفعها لإرسالها إليه مباشرة دون ضغط عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك أيضًا الاشتراك في خطة WeTransfer Pro لإرسال ما يصل إلى 20 جيجابايت في المرة الواحدة، وإدارة تفضيلاتك لتحديد وقت حذف الملفات، وتتبع عدد المرات تنزيل الملفات.

2- أداة Nimbus Capture:

تتيح لك أداة Nimbus Capture أخذ لقطة شاشة، أو تسجيل مقطع فيديو للشاشة بسهولة، حيث يمكنك الاختيار بين أخذ لقطة لكل ما يظهر على الشاشة أو جزء معين منه فقط. كما تدعم التمرير عند التقاط لقطات من صفحات الويب.

يمكنك أيضًا تحرير هذه اللقطات بسهولة، من خلال إضافة الرسوم التوضيحية والملصقات، والنصوص، وتغير الحجم، وطمس بعض الأقسام لإخفاء المعلومات الحساسة.

3- أداة Privnote:

إذا كنت تريد إرسال رسائل خاصة بسرعة مع خيار التدمير الذاتي بعد قراءتها، فيمكنك الاعتماد على أداة Privnote. تتميز هذه الأداة بواجهة مستخدم بسيطة، وتتيح لك كتابة رسالتك واختيار المدة التي يجب أن تكون متوفرة فيها قبل التدمير، مع إمكانية تعيين كلمة مرور اختيارية.

تتيح لك هذه الأداة ضبط الرسائل على التدمير الذاتي بمجرد قراءتها، أو بعد فترة زمنية معينة تترواح بين ساعة وحتى 30 يومًا. ويمكنك الحصول على إشعار تدمير عبر البريد الإلكتروني إذا كنت تريد ذلك.

بمجرد كتابة الرسالة وضبط الخيارات يمكنك الضغط على خيار (إنشاء ملاحظة) Create note، حيث ستحصل على عنوان URL يمكنك إرساله عبر البريد الإلكتروني، أو نسخه لإرساله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

4- أداة Zamzar:

تتيح لك أداة Zamzar تحويل الملفات بسهولة، حيث يمكنك تحويل تنسيقات أي مستندات أو صور أو مقاطع فيديو وصوت.

تدعم الأداة أكثر من 1100 تنسيق، كما أنها تتميز بسهولة الاستخدام فكل ما عليك فعله هو سحب وإسقاط الملفات، أو تحديد الرابط، ثم اختيار التنسيق الذي تريد التحويل إليه، ثم الضغط على زر تحويل الآن.

5- أداة Ninite:

إذا كنت قد اشتريت حاسوب شخصي جديد يعمل بنظام التشغيل ويندوز، أو كنت بحاجة فقط إلى طريقة سريعة لتنزيل مجموعة من التطبيقات الشائعة على جهازك في وقت واحد فيمكنك الاستعانة بأداة Ninite.

تتيح لك هذه الأداة تثبيت جميع التطبيقات الخاصة بك أو تحديثها في وقت واحد، كل ما عليك فعله هو اختيار التطبيقات الخاصة بك فقط، ثم الضغط على زر التنزيل.

6- أداة Website Grader:

هذه الأداة تابعة لشركة HubSpot؛ وهي مخصصة لمساعدة أصحاب المواقع في اختبار أداء مواقعهم مجانًا، حيث تقوم بتصنيف موقع الويب الخاص بك وفقًا لمقاييس (تحسين محركات البحث) SEO الرئيسية، والتي تتضمن سرعة الموقع، والتوافق مع الأجهزة المحمولة وحتى معايير الأمان.

كما توفر الأداة أيضًا نصائح عملية حول كيفية تحسين أداء موقع الويب الخاص بك لمساعدتك في الحصول على أفضل النتائج.