4 تطبيقات تساعدك في تدوين الملاحظات بسهولة

تُعتبر تطبيقات تدوين الملاحظات هي الطريقة الأنسب للحفاظ على المعلومات وكتابة الأفكار التي تظهر فجأة للرجوع إليها لاحقًا، وسواء كنت طالبًا أو تحتاج فقط إلى مكان لحفظ أفكارك فهنالك الكثير من هذه التطبيقات التي تناسب احتياجاتك.

ما الذي يجب توفره في تطبيق تدوين الملاحظات المناسب:

دعم الكتابة اليدوية: يجب أن يتيح لك التطبيق استخدام القلم الإلكتروني مثل Apple Pencil بالإضافة إلى لوحة المفاتيح، حتى تتمكن من تدوين الملاحظات بكل سهولة، وأيضًا أن تتوفر لديه وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية أو العبارات لتسهيل العثور على الملاحظات عند الحاجة إليها.

التصميم: تعتبر واجهة المستخدم البسيطة والسهلة الاستخدام أحد العوامل المهمة لذلك يجب على تطبيقات تدوين الملاحظات أن توفر سهولة فتح الملاحظات، وبدء الكتابة والوصول إلى أدوات التحرير بسرعة.

خيارات الاستيراد والتصدير: في مرحلة ما ستحتاج إلى استيراد وتصدير الملفات، لذا تأكد من أن التطبيق الذي تختاره يدعم كل أو معظم أنواع الملفات التي تستخدمها.

خيارات التخصيص: يجب أن يكون للتطبيق خيارات مثل: أدوات التمييز، خيارات الخطوط، تغيير حجم النص والصور، خيارات للخلفية، والقدرة على السحب والإفلات.

إليك 4 تطبيقات تساعدك على تدوين الملاحظات بسهولة:

1- تطبيق Notability:

يتميز تطبيق تدوين الملاحظات Notability بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويدعم عمليات استيراد ملفات PDF وOffice، وكتابة الملاحظات باستخدام لوحة المفاتيح أو القلم أو استخدام كليهما. وبالإضافة إلى القدرة على تسجيل الملاحظات صوتيًا، ومشاركة الملاحظات في خدمات التخزين السحابي.

التطبيق متاح أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور، ولنظام التشغيل ماك أو إس في ماك ستور.

2- تطبيق Apple Notes:

يُعتبر Apple Notes من أشهر تطبيقات تدوين الملاحظات وهو متوفر في جميع أجهزة آبل، ويتميز بالبساطة في التصميم، وسهولة الوصول إلى أدوات تخصيص النص والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى ميزة التعاون في الوقت الفعلي وهي ميزة غير متوفرة في الكثير من التطبيقات الأخرى.

كما يقدم ميزات أخرى مثل: إضافة الأشخاص للتعاون في ملاحظة أو مجلد مشترك، وإضافة قوائم المهام إلى الملاحظات، وتثبيت الملاحظات المهمة في الأعلى لتسهيل الوصول إليها، ومسح المستندات باستخدام الماسح الضوئي المدمج، وإضافة الصور باستخدام الكاميرا من داخل التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور.

3- تطبيق Noteshelf:

يقدم تطبيق Noteshelf العديد من المميزات مثل: عمليات البحث، وتحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نصوص والتعرف عليها في 65 لغة مختلفة، والنسخ الاحتياطي التلقائي، وتسجيل الملاحظات الصوتية، واستيراد ملفات PDF أو مستندات MS Office أو الصور، وتأمين الملاحظات بكلمة مرور، وتسجيل الملاحظات الصوتية.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون و Apple Watch في آب ستور. ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق GoodNotes 5:

يدعم تطبيق تدوين الملاحظات GoodNotes 5 الكتابة بالقلم وهو مناسب للمستخدمين الذي يكتبون باليد اليسرى، ويدعم أيضًا تحويل الكلمات المكتوبة بخط اليد إلى نص مكتوب، ويتوافق مع العديد من الأقلام الإلكترونية لذلك فهو مناسب جدًا للذين لا يفضلون قلم آبل.

كما يدعم عمليات استيراد وتصدير الملفات بصيغ مختلفة، مع أداة للتعرف على الأشكال، وتخصيص القلم، وتحديد النص أو الصور وتعديلها أو تغيير حجمها أو نقلها، بالإضافة إلى ميزة تقسيم الشاشة لفتح العديد من الملاحظات والتبديل بينها.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون وApple Watch في آب ستور. ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.