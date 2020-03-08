كيفية تنزيل بياناتك وسجل النشاط في TikTok

أصبحت ممارسات تطبيق (تيك توك) TikTok المشبوهة مع بيانات المستخدم موضع قلق الكثيرين وانتقادهم، مما جعله يواجه العديد من القضايا القانونية من قِبل حكومة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من وجود خيار لتنزيل البيانات الشخصية في التطبيق إلا أنه ليس بتلك الشفافية التي نراها في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وعلى الرغم من أن الأمور قد تحسنت بعد منح التطبيق تصنيف (F) والخاص بتقارير بيانات المستخدم التي يمكن الوصول إليها، إلا أن هناك عيبًا خطيرًا في هذه العملية، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهر كامل لاستلام البيانات المطلوبة، وتنزيلها.

فيما يلي سنتعرف على كيفية تنزيل البيانات وسجل النشاط في TikTok:

ما البيانات التي يمكنك تنزيلها؟

يتضمن تطبيق TikTok ثلاث فئات رئيسية من البيانات التي يُسمح لك بتنزيلها هي:

بيانات (الحساب) Profile، وتتضمن: (اسم المستخدم) Username، و(صورة الملف الشخصي) Profile photo، و(وصف الملف الشخصي) Profile Description، و(معلومات الاتصال) Contact information.

بيانات (النشاط) Activity، وتتضمن: (مقاطع الفيديو) Videos، و(التعليقات) Comments، و(سجل الدردشة) Chat history، و(سجل المشتريات) Purchase history، و(قائمة الإعجاب) Like list، و(القائمة المفضلة) Favorite list.

بيانات (إعدادات التطبيق) App Settings، وتتضمن: (إعدادات الخصوصية والسلامة) Privacy and safety settings، و(الإشعارات) notifications، و(اللغات) Languages.

وبعكس تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، لا يمكنك اختيار البيانات التي تريد تنزيلها في تطبيق TikTok فإما كل شيء أو لا شيء.

كيف يمكنك تقديم طلب لتنزيل بياناتك؟

انتقل إلى حسابك، واضغط على علامة الثلاثة خطوط العمودية أو الأفقية في الجزء العلوي الأيمن.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety.

اختر (التخصيص والبيانات) Personalization and data.

اضغط على خيار (تنزيل بيانات تيك توك) Download TikTok Data.

بمجرد تحميل الصفحة، سترى قائمة بالبيانات التي يحتويها طلبك، والتي ذكرناها في الأعلى.

اضغط على خيار (تنزيل) Download، الموجود في أسفل الشاشة.

سوف تُنقل تلقائيًا إلى علامة التبويب (تنزيل البيانات) Download Data، وسترى طلبك مُعلقًا في الشاشة، ولن تكون مضطرًا لمتابعة التحقق من (تنزيل البيانات) لمعرفة ما إذا كان التنزيل جاهزًا أم لا، بل سيرسل إليك تطبيق TikTok إشعارًا متى كان متاحًا، والذي ستجده في (صندوق الوارد) Inbox، ضمن خيار (تحديثات الحساب) Account Updates.

وتذكر بمجرد وصول إشعار جاهزية طلبك للتنزيل، عليك بتنزيله بسرعة حيث أن التطبيق سيقوم بإزالته بعد أربعة أيام فقط من إنشائه.