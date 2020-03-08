كيف يمكنك التبديل بين حسابات متعددة في تويتر بسهولة؟

إذا كان لديك أكثر من حساب في تويتر وتريد التبديل من حساب إلى آخر، فبإمكانك استخدام التطبيق على الويب أو الهاتف للتبديل بسهولة من حساب إلى آخر، حيث يمكنك التبديل لما يصل إلى 5 حسابات مختلفة.

فيما يلي، سنستعرض كيفية إعداد تطبيق الويب أو الهاتف الذكي للتعامل مع أكثر من حساب، وكيفية الانتقال من حساب إلى آخر:

ملاحظة: تطبيق الويب المقصود هنا هو التطبيق المنفصل الذي يمكنك تثبيته على الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل ويندوز أو ماك أو إس، وليس موقع تويتر على الإنترنت.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة ويندوز في متجر مايكروسوفت، ولمستخدمي أجهزة ماك في آب ستور.

أولًا: باستخدام تطبيق الويب:

انتقل إلى تطبيق تويتر في جهازك، وانقر على النقاط الثلاث في أسفل القائمة اليمنى.

اضغط على علامة الجمع (+)، أو النقاط الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن من النافذة المنبثقة.

اضغط على خيار (إضافة حساب موجود) Add an existing account.

أدخل اسم المستخدم وكلمة مرور الحساب الآخر، واضغط على (تسجيل الدخول) .

هذا كل شيء، وإذا كنت تريد التبديل من حساب تويتر الحالي إلى آخر، ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث في القائمة اليمنى، واختيار الحساب الذي تريد استخدامه.

ثانيًا: باستخدام هاتف آيفون:

انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتف آيفون.

انقر على صورة حسابك في الركن الأيسر العلوي.

من القائمة الجانبية، اضغط على النقاط الثلاث على يمين حسابك الحالي.

من القائمة في الجزء الأسفل من الشاشة، اضغط على خيار (إضافة حساب موجود)، أو يمكنك إنشاء حساب جديد.

أدخل بيانات حسابك؛ ثم اضغط على (تسجيل الدخول) Log in.

الآن كل ما عليك فعله للتبديل بين الحسابات في تويتر هو فتح القائمة الجانبية، ثم اضغط لفترة طويلة على صورة حسابك الحالي لإظهار أيقونات الحسابات الأخرى في أسفل الشاشة للاختيار من بينها.

ثالثًا: باستخدام هاتف أندرويد:

انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتف أندرويد.

انقر على صورة حسابك في الركن الأيسر العلوي.

من القائمة الجانبية، اضغط على السهم المتجه للأسفل بجانب اسم الحساب.

اختر (إضافة حساب موجود)، أو يمكنك إنشاء حساب جديد.

أدخل بيانات حسابك؛ ثم اضغط على خيار (تسجيل الدخول).

الآن، لاستخدام حساب ثانٍ، افتح القائمة الجانبية واختر أيقونة الحساب الآخر، إذا كان لديك أكثر من حسابين، استخدم السهم المتجه للأسفل بجوار اسم الحساب للوصول إلى جميع الحسابات للاختيار من بينها.