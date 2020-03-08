اليوم العالمي للمرأة.. 7 هدايا مناسبة للسيدات بعروض مغرية 

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال يحدث يوم 8 مارس/آذار من كل عام تقديرًا لجهود المرأة وإسهاماتها في كافة المجالات، لذلك نقدم اليوم بعض المنتجات التي تعتبر هدايا رائعة للسيدات، وكل منها متاح بخصم كبير لفترة محدودة.

فيما يلي 7 هدايا مناسبة للسيدات بعروض مغرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

1- جهاز Leaf Urban:

يجمع Bellabeat Leaf Urban بين التصميم الأنيق لقطعة إكسسوار وجهاز تتبع ذكي للصحة، حيث لا يتضمن أي شاشات أو أزرار، ويمكن ارتداؤه كسوار، أو قلادة، أو تثبيته في الملابس. ولمزامنة الجهاز عبر البلوتوث، يمكن النقر على أيقونة المزامنة في التطبيق، ثم النقر على الجهاز نفسه مرتين.

يتيح هذا الجهاز للمرأة تتبع النشاط الرياضي والسعرات الحرارية المحروقة، وتتبع النوم، ويمكن أيضًا استخدامه لتتبع الخصوبة الإنجابية، والدورة الشهرية، والحمل.

كما يتضمن ميزة (mindfulness) التي تسمح بتتبع أنماط التنفس من خلال العديد من برامج التأمل الموجودة في تطبيق Bellabeat المرفق معه، ويحتوي أيضًا على ميزات مصممة لمساعدة السيدات على إدارة الإجهاد.

يتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي: الفضي، والذهبي، والوردي، والأسود، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما تقدم 15 يومًا لتجربته واستخدامه، وإذا لم يعجبك فيمكنك التواصل مع فريق الدعم لإرجاعه واسترداد الأموال.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 119.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 24% أي بسعر 89.99 دولارًا فقط.

2- جهاز Nut Find 3 Smart Tracker:

صُمم جهاز Nut Find 3 لحل مشكلة نسيان الأغراض الصغيرة، ما عليك سوى إرفاقه بالأغراض التي تنساها كثيرًا – مثل مفاتيحك أو محفظتك، أو حقيبة اليد – وتثبيت تطبيق Nut في هاتفك، ثم إقران الجهاز مع الهاتف، وسيصدر الهاتف صوتًا كلما كنت على وشك المغادرة بدون الأغراض.

يدعم هذا الجهاز (بلوتوث 4.0) مما يوفر لك مسافة اتصال تصل إلى 50 مترًا، كما يأتي مع بطارية قابلة للاستبدال يمكنك تغييرها بسهولة.

يتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي: الأبيض، والرمادي، والوردي، والأخضر، وتدعم الشركة ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليه في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 24.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 20% أي بسعر 19.99 دولارًا فقط.

كما يمكنك الحصول على حزمة تتضمن أربعة أجهزة معًا مع خصم 46% أي بسعر 52.99 دولارًا بدلًا من 99.96 دولارًا.

3- كاميرا myGEKOgear Infiniview Lite للسيارة:

يُطلق على كاميرا myGEKOgear Infiniview Lite حزمة 3 في 1، حيث إنها تتضمن كاميرا لوحة قيادة أمامية، وأخرى خلفية، ومرآة مضادة للتوهج بشاشة 9.7 بوصات تعمل باللمس، مع ميكروفون مدمج، وبذلك توفر رؤية كاملة لمحيطك مما يجعل القيادة أسهل وأكثر أمانًا.

تأتي هذه الكاميرا باللون الأسود، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 279.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 10% أي بسعر 249.99 دولارًا فقط.

4- سماعات TREBLAB XR500:

تتميز سماعات TREBLAB XR500 بتصميم أنيق، وتقنية إلغاء الضوضاء (ANC)، ومقاومة المياه وفقُا لمعيار IPX7، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 9 ساعات.

أهم ما يميز هذه السماعات أنها تلتف بشكل آمن فوق أذنيك بواسطة خطاطيف أذن سلكية قابلة للتعديل بشكل مرن جدًا، كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا، وأزرارًا للتحكم في الصوت عن بُعد، وهي مزودة أيضًا بسلك مرن يلتف خلف الرقبة، وتأتي مع أطراف من السيليكون المرن لضمان بقائها ثابتة في الأذن أثناء الحركة، بالإضافة إلى دعمها لاتصال بلوتوث 4.1.

تتوفر هذه السماعات باللونين الأسود، والأبيض، وتوفر الشركة ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 179.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 83% أي بسعر 29.99 دولارًا فقط.

5- سماعة TRNDlabs Ventura Wireless:

توفر سماعة الرأس TRNDlabs Ventura كل شيء تريده في السماعات اللاسلكية، حيث تتميز بتصميم أنيق، وطوق رأس قابل للتعديل، وتقدم صوتًا عالي الجودة، وتدعم اتصال بلوتوث 4.0.

ويمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات، وتستمر بطاريتها لما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 64% أي بسعر 34.99 دولارًا فقط.

6- شاحن OMNIA Q2:

يأتي الشاحن اللاسلكي (OMNIA Q2) بتصميم أنيق ومميز حيث يتضمن حامل شحن مغناطيسي حصري لساعة آبل الذكية Apple Watch. ويمكنه توفير ما يصل إلى 10 واط.

يعمل الشاحن مع جميع الأجهزة التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi، كما يعتمد في عمله على أحدث تقنيات التحكم الآلي، حيث إنه مزود بتقنيات مدمجة للحماية من الشحن الزائد، وحماية الدوائر المتعددة، والحماية من الحرارة الزائدة، مما يتيح لك إعادة شحن جهازك بأمان.

يتوفر هذا الشاحن باللون الأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليه في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن 89 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 15% أي بسعر 75 دولارًا فقط.

7- عدسة التصوير الاحترافي FusionLens:

عدسة FusionLens مخصصة لهواتف آيفون، ويمكن تثبيتها على عدسة الهاتف لالتقاط تأثيرات بصرية متعددة – تشمل صور anamorphic، والصور الواسعة الزاوية، والصور البانورامية بزاوية 360 درجة – وتعتمد العدسة على تطبيق يوفر إمكانية التحويل بين أوضاع التصوير المختلفة بضغطة زر واحدة.

تتكون FusionLens من مجموعتين من العدسات الضوئية 30 ملم – كل عدسة ذات مجال رؤية 210 درجات – لتغطي الكاميرا الأمامية والخلفية.

تأتي العدسة بسعر 79.99 دولارًا، مع ضمان الشركة المصنعة لمدة 6 أشهر. كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.