دراسات وتقارير

إطلاق هاتف iPhone 5G قد يشهد تأجيلًا بسبب فيروس كورونا

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أصدر (بنك أوف أمريكا) Bank of America تقرير أبحاث الاستثمار، والذي يقول إن هاتف آيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) المرتقب صدوره من قبل شركة آبل قد يشهد تأجيلًا بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوصل البنك إلى هذا الاستنتاج بعد التحدث مع (إليوت لان) Elliot Lan خبير سلسلة التوريد في آبل.

وعادةً ما تصدر شركة آبل جهاز آيفون جديد في شهر سبتمبر، لكن الخبير يعتقد أن هاتف آيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) المقرر أصلاً أن يصدر هذا الخريف سيتم تأجيل إطلاقه لمدة شهر واحد نتيجةً لتفشي المرض.

كما توقع الخبير (إليوت لان) Elliot Lan تأجيل إصدار (iPhone SE2) لمدة بضعة أشهر بسبب المشكلة في سلسلة التوريد وضعف الطلب الذي يعاني منه السوق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المحلل في (بنك أوف أمريكا) Bank of America، (وامسي موهان) Wamsi Mohan، في التقرير إن توقيت الإطلاق للنماذج القادمة سيعتمد على كيفية زيادة الإنتاج في شهري أبريل ومايو.

وانخفض سعر سهم آبل بنسبة 3.8 في المئة بالمقارنة مع السعر المرتفع لشهر فبراير، وتشير التقديرات إلى أن سعر سهم آبل قد انخفض أكثر من 10 في المئة، ويتعلق السبب الرئيسي للانخفاض بالوباء، حيث يشعر المحللون بالقلق من أن الوباء قد يكون له تأثير على سلسلة توريد آبل ومبيعاتها.

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وقالت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية (UBS) إن خطر انخفاض الطلب في المدى القريب يتزايد بالنسبة لشركة آبل، وأضافت أنه من المرجح أن يتوسع التأثير خارج الصين، فيما صرحت شركة (فوكسكون) Foxconn لصناعة أجهزة آيفون في وقت سابق من هذا الشهر بأنها تتوقع أن تبدأ المصانع المحلية عملياتها الطبيعية بحلول نهاية شهر مارس.

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