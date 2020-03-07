قد تعاني في كثير من الأحيان من ضياع الوقت على مدار اليوم دون أن تدري، وبالتالي إذا كنت تبحث عن زيادة إنتاجيتك وترغب في معرفة مقدار ما تنجزه من عمل خلال اليوم، عليك استخدام تطبيقات تتبع الوقت.

إليك 5 تطبيقات تساعدك على تتبع الوقت بسهولة:

1- تطبيق Toggl:

يغطى التطبيق كل شيء عندما يتعلق الأمر بتتبع الوقت، سواء كنت تعمل بشكل مستقل أو تدير فريق عمل، بمجرد ضبط تتبع الوقت الخاص بك يقوم التطبيق بمزامنته عبر أي نظام مُثبت عليه.

مع بعض الميزات التي تُركز على المستخدم، مثل: استخدام الاختصارات والوسوم لضبط المشاريع وتنظيمها، ويوفر التطبيق خطة مجانية مناسبة للبدء، ولكن للوصول لجميع الميزات عليك بالاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة والتي تبدأ من 10 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، كما يوجد منه إصدار للويب، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفحات: كروم، وفايرفوكس.

2- تطبيق Boosted:

إذا كنت تريد تطبيقًا بسيطًا لتتبع الوقت فإن Boosted هو أفضل خيار لك، حيث يأتي بتصميم بسيط مبني على أجهزة ضبط الوقت، ويمكن استخدامه لضبط تتبع قائمة المهام، والحصول على رسوم بيانية رائعة توضح لك وقتك وأيامك الأكثر إنتاجية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

3- تطبيق RescueTime:

إذا كنت لا تحب فكرة فتح تطبيق تتبع الوقت باستمرار لبدء وإيقاف المؤقتات، فهذا التطبيق مناسب لك، حيث يتيح لك مراقبة التطبيقات والمواقع التي تستخدمها وتصنيف ذلك الوقت على أنه منتج أو غير منتج. كما يمكنك تحديد أهداف محددة والحصول على إشعارات أسبوعية حول مدى تقدمك عبر البريد الإلكتروني.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، ويوجد منه إصدار للويب. ومتوفر أيضًا كإضافة لمتصفحات: كروم، وفايرفوكس.

4- تطبيق Time Tracker:

إذا كان التحسين الذاتي هو هدفك، فإن تطبيق تتبع الوقت Time Tracker يقدم لك أبسط طريقة لتحديد أهدافك وتتبع وقتك، من خلال تعيين أهداف لكل يوم أو أسبوع أو شهر، بالإضافة للكثير من ميزات تتبع الوقت القياسية، مثل تتبع الوقت بنقرة واحدة، وتنظيم المشروعات والأنشطة، والتقارير الزمنية المفصلة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق Hubstaff:

إذا كنت ترغب في متابعة عمل فريقك، فيمكن لتطبيق Hubstaff أن يساعدك في تحقيق ذلك، حيث يمكنك الحصول على جداول زمنية عبر الإنترنت واستخدامها في كشوف المرتبات، وتقارير مفصلة للغاية حول كل فرد أو الفريق ككل.

كما يضم خيار إنشاء مواقع عمل تعتمد على الموقع الجغرافي لتسجيل دخول الموظفين وخروجهم تلقائيًا عند الدخول إلى المكتب والخروج منه، بالإضافة إلى الوصول إلى تقويم على مستوى الفريق، مما يسهل معرفة وقت عمل الأشخاص.

يقدم التطبيق إصدار مجاني ولكن للوصول للميزات الكاملة عليك الإشتراك في إحدى الخطط المدفوعة والتي تبدأ من 7 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، ومتوفر أيضًا كإضافة لمتصفح كروم.