4 نصائح لتحسين إستراتيجيتك في IGTV

اكتسبت IGTV شعبية هائلة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، حيث تم إطلاق الخدمة في يونيو 2018، كما وتعتبر مكملًا رائعًا لمقاطع الفيديو في إنستاجرام، وتسمح IGTV للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو الطويلة والشاملة والكاملة التي يتراوح طولها بين 15 ثانية و 10 دقائق، ومن المثير للاهتمام، أن IGTV تدعم أيضًا تحميل مقاطع الفيديو التي يبلغ طولها 60 دقيقة، ومع ذلك فإن هذا الخيار متاح فقط للحسابات التي تم التحقق منها أو تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين.

فيما يلي بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد في تحسين إستراتيجيتك في IGTV:

معرفة الجمهور:

تعتبر منصة إنستاجرام أفضل منصة تسويق، حيث يستخدمها حوالي 500 مليون شخص يوميًا، وتمتلك جمهورًا ديناميكيًا للغاية، وبالتالي من المهم أن تحدد العلامات التجارية والمسوقون ووكالات التسويق جمهورها المعني من أجل صياغة إستراتيجية IGTV فعالة.

التركيز على الشكل:

IGTV مصممة حصريًا لمقاطع الفيديو الرأسية، وبالتالي ينبغي أن يركز أصحاب الأعمال على تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها وفقًا لذلك، ولا ينبغي أن يفترضوا أن مشاهديهم سيغيرون اتجاه الشاشة لعرض المحتوى.

مقاطع فيديو قصيرة ومثيرة للاهتمام:

تقترح أفضل الوكالات التسويقية في إنستاجرام أن على المؤثرين محاولة الحفاظ على مقاطع فيديو IGTV قصيرة، وعلى الرغم من أن المؤثرين الذين يتم التحقق منهم غالبًا ما يستفيدون من تحميل فيديو مدته 60 دقيقة، إلا أن الوكالات تقترح تحميل مقاطع فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 5 دقائق، لأن هذا سوف يساعد في الحفاظ على الاحتفاظ بالمستخدم، وعلاوةً على ذلك يجب على المؤثرين تجنب إنشاء مقاطع فيديو مكررة.

استخدام الترجمات:

تضم منصة إنستاجرام مستخدمين من جميع أنحاء العالم، وبالتالي سيكون من غير الحكمة افتراض أن جميع المشاهدين سوف يفهمون اللغة واللكنة المستخدمة في فيديو IGTV، ووفقًا لأفضل وكالات التسويق، تعد إضافة الترجمات طريقة ممتازة لجعل فيديو IGTV مفهومًا وملائمًا لعدد كبير من الأشخاص.