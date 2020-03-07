4 إعدادات يجب ضبطها في آيباد أو آيفون الجديد

إذا قمت بشراء هاتف آيفون أو جهاز آيباد جديد فهناك بعض الإعدادات التي نوصي بتفعيلها في البداية لتحقيق أقصى استفادة من جهازك.

إليك 4 إعدادات يجب ضبطها في هاتف آيفون أو جهاز آيباد الجديد:

1- النسخ الاحتياطي للبيانات:

أولى الخطوات هي استيراد بياناتك ومعلوماتك من الجهاز القديم للجهاز الجديد عن طريق النسخ الاحتياطي Backup، وهي عملية سهلة للغاية وذلك من خلال الدخول لحسابك على (آي كلاود) iCloud واستيراد البيانات والمعلومات الموجودة في السحابة.

أما إذا كنت مستخدم لجهاز أندرويد وتُريد نقل هذه المعلومات إلى جهاز آيفون الجديد، فإن آبل تقدم لك أداة خاصة تُسمى Move To iOS يمكنك استخدامها لنقل معظم المعلومات من هاتف أندرويد الخاص بك إلى هاتف آيفون الجديد، من ضمنها أي تطبيقات أندرويد لها إصدار مجاني في متجر آبل.

2- التنقل والاستخدام:

قامت آبل بالتخلي عن زر الرئيسية في هواتف آيفون، بداية من هاتف (آيفون أكس) iPhone X والإصدارات الأحدث، بينما في أجهزة آيباد – سواء كان تضم زر الرئيسية أم لا – فإنها تعتمد بشكل كُلي على ميزة التنقل عبر الإيماءات للقيام بالمهام المتعددة والتنقل في الواجهة. حيث يمكنك فتح العديد من التطبيقات على الشاشة نفسها، أو فتح نوافذ متعددة للتطبيق في الوقت نفسه.

3- ميزة التعرف على الوجه:

يدعم جهاز iPad Pro لعام 2018 وهواتف آيفون الجديدة تقنية (التعرف على الوجه) Face ID لاستخدامها في إلغاء قفل الجهاز عن طريق الوجه، وفتح تطبيق Apple Pay وإتمام عمليات الشراء في آب ستور. لذلك تأكد من إعداد هذه الميزة في البداية.

لا يزال (مستشعر بصمات الإصبع) Touch ID موجودًا في زر الرئيسية في بعض طرز آيباد، وهواتف آيفون الأقدم، لذلك إذا كان جهازك الجديد يضم زر الرئيسية، فتأكد من إعداده لمساعدتك في الفتح السريع للجهاز وتأمينه في الوقت نفسه.

رابعًا: خاصية Find My:

بعد تجربة جهاز آيباد أو آيفون الجديد، لا تنسى إعداد وضبط خدمة البحث عن أجهزة آبل والتي تُسمى Find My لتحديد موقع جهازك في حالة ضياعه أو سرقته، بالإضافة إلى قفل الجهاز المفقود أو مسح بياناته عن بُعد لمزيد من التأمين.