أخبار الإنترنت

هواوي تدفع للمطورين أموالًا أكثر من آبل وجوجل

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تحاول الشركة الصينية المصنعة للهواتف هواوي تشجيع المطورين على تكييف تطبيقاتهم مع منصتها للتطبيقات المسماة (Huawei AppGallery)، والتي تعد ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم، وذلك بالرغم من أنه يبعد مسافة كبيرة عن متجر (جوجل بلاي) Google Play ومتجر (آب ستور) App Store.

وتمتلك هواوي حصة سوقية وأجهزة ذكية، وتحتاج الآن إلى التطبيقات، وبالنظر إلى أن الحظر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على هواوي يمنعها من استخدام تطبيقات جوجل، فإن الشركة الصينية ترغب بدفع المزيد من الأموال للمطورين من أجل تطوير منصتها للتطبيقات (Huawei AppGallery).

وتحاول هواوي ذلك من خلال صيغة أكثر جاذبية لتقاسم العائدات خلال السنوات الأولى مع مطوري التطبيقات والألعاب، بحيث يعد هذا التقاسم التفضيلي صالحًا لمدة 24 شهرًا بعد قبول المطورين للاتفاقية، بشرط الموافقة قبل تاريخ 30 يونيو 2020 إذا كانوا يرغبون في المشاركة، وتعتمد طريقة التقاسم على نوع التطبيق.

وتنقسم السياسة التفضيلية لاتفاقية خدمة (Huawei AppGallery) إلى فترتين، بحيث يحصل المطورون خلال السنة الأولى على نسبة 100 في المئة من الإيرادات الناتجة عن التطبيقات، ما عدى الألعاب، إذ يحصل مطورو الألعاب خلال السنة الأولى على نسبة 85 في المئة من الإيرادات الناتجة.

ويحصل المطورون خلال السنة الثانية على نسبة 85 في المئة من الإيرادات عن تطبيقاتهم وألعابهم (90 في المئة للتطبيقات التعليمية)، على أن يجري تطبيق الأسعار القياسية بعد انتهاء فترة السياسة التفضيلية، بحيث يصل المطورون على نسبة 70 في المئة من الإيرادات، بينما تحصل هواوي على نسبة 30 في المئة.

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وتنطبق هذه السياسة على المطورين المقيمين خارج الصين فقط، وللمقارنة، فإن كل من آبل وجوجل تحتفظان بنسبة 30 في المئة من المبيعات في متاجر التطبيقات الخاصة بكل منهما.

يذكر أن الشركة الصينية قد أطلقت هاتف (Mate 30 Pro) بدون تطبيقات جوجل، وتوضح بعض التقارير أن هواوي تفكر في التخلص من تبعية جوجل في المستقبل، وذلك حتى في حال رفعت الولايات المتحدة الحظر عنها.

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