مقارنة بين خدمتي بث الموسيقى سبوتيفاي وآبل ميوزك

أصبحت خدمات بث الموسيقى هي الطريقة الأكثر شيوعًا للاستماع إلى أحدث الأغاني والألبومات، ونجد أن خدمة (سبوتيفاي) Spotify هي المسيطرة على هذا السوق بشكل كبير بأكثر من 120 مليون مشترك، ولكنها واجهت منافسة كبيرة من خدمات ظهرت حديثًا مثل (آبل ميوزك) Apple Music التي لديها أكثر من 60 مليون مشترك.

ساعدت المنافسة بين هاتين الخدمتين في وصول صناعة بث الموسيقى إلى مستويات قياسية من حيث العائدات الرقمية، وأصبح معرفة أيهما الأفضل هو السؤال الذي يبحث الكثيرون عن إجابة له.

فيما يلي سنتعرف على أبرز الفروق بين الخدمتين، وأيهما الأفضل:

1- مكتبة الموسيقى:

لدى سبوتيفاي مكتبة موسيقي تضم أكثر من 30 مليون أغنية، بالإضافة إلى تقديم أحدث الإصدارات وجلسات البث المباشر الحصرية في علامة تبويب الإصدارات الجديدة كل يوم جمعة، مما يوفر طريقة رائعة لسماع آخر ما أصدره الفنانون المعروفون والنجوم الصاعدون على حد سواء.

بينما آبل ميوزك لديها في مكتبتها أكثر من 60 مليون أغنية، وبالرغم من ظهورها حديثًا إلا أنها تتفوق بصورة واضحة على باقي المنافسين مثل أمازون برايم ميوزك، وTidal، وقد أصبحت تُشكل ضغطًا كبيرا على Spotify بتقديم المزيد من العروض الحصرية مع أشهر الفنانين والموسيقيين.

2- استكشاف الموسيقى:

توفر سبوتيفاي العديد من الأدوات وقوائم التشغيل للعثور على أغاني جديدة تناسب ذوقك. مثل قائمة التشغيل المخصصة Discover Weekly للعثور على الأغاني الجديدة لأشهر الفنانين، وقائمة Daily Mixes، بالإضافة إلى قائمة تُسمى Secret Genius المخصصة لمحبي موسيقى البوب.

وتقدم هذه القوائم استنادًا إلى استبيان يقوم المستخدم بملئه عند التسجيل للحصول على حساب مجاني حيث يُطلب منك اختيار الفنانين المفضلين لديك. كما تقدم سبوتيفاي فرصة لإنشاء قوائم تشغيل من أي نوع ومشاركتها ومتابعتها.

بينما تطلب آبل ميوزك أيضًا من المستخدمين اختيار بعض الفنانين المفضلين لديهم عند إنشاء حساب حتى تتمكن من التعرف على أذواقهم. وعلى ضوئها تقوم آبل ميوزك بإنشاء قوائم تشغيل تلائم رغبة المستمعين.

3- الاستماع للراديو:

لا تقدم سبوتيفاي خدمة راديو متخصصة، وبدلًا من ذلك استبدلتها بميزة (قائمة التشغيل المدعومة) والتي يمكن العثور عليها ضمن علامة التبويب (بحث)، وتمنحك هذه الميزة توصيات بناءً على اهتماماتك الموسيقية. وميزة أخرى تُسمى Endless Artist Radio، والتي تتيح للمستخدم اختيار فنانه المفضل والحصول على قوائم تشغيل مخصصة بناءً على سجل الاستماع.

بينما تقدم آبل ميوزك المزيد من الخيارات التي تتفوق بها على سبوتيفاي بشكل واضح، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بث الموسيقى بدون توقف عبر ميزة Beats 1، كما تقدم بعض محطات الراديو العامة للذين يريدون ببساطة الاستماع الى فئات معينة من الموسيقى، أو قائمة من أفضل 40 أغنية. بالإضافة إلى محطات غير موسيقى مثل: BBC News و ESPN.

4- المدونات الصوتية Podcast:

على الرغم من أن الخدمتين في المقام الأول مخصصتان لبث الموسيقى، إلا أن قنوات (التدوين الصوتي) Podcast متوفرة بكثرة على الخدمتين، وبالتحديد سبوتيفاي التي تحتضن الكثير من البرامج الشهيرة، حيث تتفوق بشكل واضح على آبل ميوزك التي لا تمتلك الكثير من قنوات البودكاست.

5- رسوم الاشتراك:

تقدم سبوتيفاي فترة تجربية مجانية مدتها شهر، وبعد هذه الفترة يمكنك الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة والتي تتضمن: خطة فردية مقابل 9.99 دولارًا شهريًا، أو خطة عائلية مقابل 14.99 دولارًا شهريًا وتتيح لك إضافة ما يصل إلى ستة حسابات، أو خطة للطلاب مقابل 4.99 دولارًا شهريًا.

بينما تقدم آبل ميوزك فترة تجربية مجانية مدتها 3 أشهر، وبعدها يمكنك الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة والتي تتضمن: خطة فردية مقابل 9.99 دولارًا شهريًا، أو خطة عائلية مقابل 14.99 دولارًا شهريًا وتتيح لك إضافة ما يصل إلى ستة حسابات، أو خطة للطلاب مقابل 4.99 دولارًا شهريًا.

6- الاستماع في وضع عدم الاتصال:

تتفوق آبل ميوزك بشكل كبير في هذه الميزة، حيث تتيح تنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال عبر 10 أجهزة مختلفة في وقت واحد، بحيث يمكنك تنزيل ما يصل إلى 100000 أغنية.

أيهما الأفضل؟

على الرغم من أن آبل ميوزك قد اتخذت بعض الخطوات الجادة في سباق المنافسة، إلا أن سبوتيفاي ما زالت هي المسيطرة على سوق خدمات بث الموسيقى من خلال تقديم ميزات تخصيص أكثر تنوعًا، وتنوع قوائم التشغيل، وواجهة المستخدم البسيطة التي تجعل إدارة قوائم التشغيل أكثر سهولة، وغير ذلك الكثير.

