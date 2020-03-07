كيف يمكنك تحويل هاتفك القديم إلى كاميرا أمنية مجانًا؟

إذا كنت تمتلك هاتفًا قديمًا ولا تعلم كيف يمكنك الاستفادة منه، فيمكنك استخدامه في تأمين منزلك عن طريق تحويله إلى كاميرا أمنية.

فيما يلي كيفية تحويل هاتفك القديم إلى كاميرا أمنية مجانًا:

حتى تتمكن من استخدام هاتفك القديم ككاميرا أمنية ستحتاج إلى تثبيت تطبيق للأمن المنزلي على كل من هاتفك القديم والجديد، وتضم متاجر التطبيقات الكثير من هذه التطبيقات التي تقدم الميزات نفسها مثل: البث المباشر، واكتشاف الحركة وإرسال تنبيهات فورية، وتوفير وحدة اتصال لاسلكية، وتخزين الفيديوهات في إحدى الخدمات السحابية لتسهيل عملية حفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك ومشاركتها، ومن أبرز هذه التطبيقات:

بمجرد اختيار التطبيق الذي يناسبك وإعداده على هاتفك القديم ستتمكن من مراقبة المكان الذي تريده، والتحكم في كاميرا الأمان من أي مكان وفي أي وقت باستخدام هاتفك الجديد.

يعتبر تطبيق Alfred أحد أفضل الخيارات لإعداد هاتفك القديم ككاميرا أمنية، لأنه متاح للعمل على أي نظام تشغيل، لذلك لا يهم إذا كان هاتفك القديم يعمل بنظام (أندرويد) Android، أو (آي أو إس) iOS، والشيء نفسه ينطبق على هاتفك الجديد.

كما يتوفر من تطبيق Alfred إصدار مجاني يتيح لك الوصول إلى الكثير من الميزات أهمها: البث المباشر على مدار الساعة، واكتشاف الحركة مع التنبيهات، والتخزين السحابي المجاني.

ولكن للوصول إلى جميع الميزات سيتطلب الأمر الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة والتي تبدأ من 3.99 دولارًا. وهو خيار يتيح لك تسجيل الفيديو بدقة أعلى، وإمكانية التكبير والتصغير، وإزالة الإعلانات، وكذلك تخزين سحابي غير محدود.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد في آب ستور.

بمجرد تثبيت التطبيق في هاتفك القديم والجديد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

على الهاتف الجديد؛ اضغط على خيار (ابدأ) Start.

حدد خيار (مُشاهد) Viewer، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

بمجرد وصولك إلى صفحة تسجيل الدخول، اضغط على خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

على الهاتف القديم؛ كرر الخطوات نفسها، ولكن بدلاً من تحديد خيار (مُشاهد) Viewer، حدد خيار (كاميرا) Camera. وتأكد من تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب جوجل نفسه الذي سجلت به على هاتفك الجديد.

بمجرد تسجيل الدخول للتطبيق من كلا الهاتفين، ستكون قد انتهيت من الإعداد، ويمكنك الآن تشغيل كاميرا الهاتف القديم ووضعه في المكان الذي تريد مراقبته. وفي هذه الخطوة يمكنك الاستعانة بالحامل الثلاثي القوائم tripod، أو (حامل الالتصاق) suction cup الذي يلتصق بالأسطح بسهولة وهو يعتبر الخيار الأنسب لأنه سيساعدك في وضع الهاتف في مكان غير واضح.