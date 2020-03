فيسبوك تحظر مؤقتًا إعلانات أقنعة الوجه الطبية

أعلنت شركة فيسبوك يوم الجمعة أنها حظرت مؤقتًا الإعلانات التي تبيع أقنعة الوجه الطبية، وذلك في مسعى منها لمواجهة رد فعل مستخدميها على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلن مدير إدارة المنتجات لدى فيسبوك (روب ليذرن) عن التغيير في تغريدة نُشرت عبر موقع تويتر يوم الجمعة. وقالت الشركة في إحدى التدوينات: إن عملاقة التواصل الاجتماعي ستبدأ في فرض الحظر المؤقت على هذا النوع من الإعلانات “خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وقال ليذرن – الذي يقود الفريق المسؤول عن فرض سياسات الإعلانات والأعمال على خدمات الشركة: “لقد حظرنا الإعلانات وقوائم التجارة التي تبيع أقنعة الوجه الطبية”. وأضاف: “إننا نراقب كورونا عن كثب وسنجري التحديثات اللازمة لسياساتنا إذا رأينا أشخاصًا يحاولون استغلال حالة الطوارئ الصحية العامة هذه. سنبدأ تنفيذ هذا التغيير في الأيام المقبلة”.

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead.

— Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020