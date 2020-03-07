سباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا وثغرات أمنية لاستنساخ مفاتيح السيارات والمزيد

مع انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) أصبح هناك سباق بين شركات الأدوية لتطوير لقاح له، كما اكتشف باحثون ثغرات جديدة في أنظمة التشفير المستخدمة في فتح السيارات وإغلاقها عن بُعد.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

هل يوجد لقاح لفيروس كورونا المستجد (Covid-19)؟

حتى الآن لا؛ ولكن مع انتشار الفيروس فقد أصبح هناك سباق بين شركات الأدوية لتطوير لقاح وطرحه في السوق، حيث وصل عدد الشركات التي تعمل على تطوير اللقاحات في الوقت الحالي إلى أكثر من 30 شركة.

يقول الخبراء: “سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن عام ونصف للحصول على لقاح يمكننا استخدامه، وهو ما قد يبدو بطيئًا، ولكنه قد يسجل بالفعل رقمًا قياسيًا”.

تعتبر عملية إنتاج اللقاحات السريعة أمرًا خادعًا، حيث إن اللقاحات ضد تفشي المرض أكثر تعقيدًا مما تُظهره هذه الشركات حاليًا، لأن هذه الفيروسات يمكن أن تتلاشى في غضون أشهر مع تغير الطقس، أو تتحول مع انتشارها.

وقد قال (جون أندروس) Jon Andrus، أستاذ مساعد في علم اللقاحات بجامعة جورج واشنطن: “إن تطوير معظم اللقاحات الناجحة يستغرق ما بين خمس أعوام إلى 15 عامًا، والسبب هو الاعتماد على مجموعة واسعة من العوامل المهمة لتطوير هذه اللقاحات”.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المعروف باسم (Covid-19) قد انتشر في أكثر من 72 دولة حتى الآن، وتسبب في إصابة ما يقرب من 100,000شخص، كما تخطت حالات الوفاة أكثر من 3300 حالة.

وعلى الرغم من ذلك تقدر منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات من هذا الفيروس يبلغ نحو 3.4% من حالات الإصابة المُبلغ عنها على مستوى العالم، وهو معدل لا يزال أقل من بكثير من معدلات الفيروسات الأخيرة الأخرى – التي تقع تحت عائلة فيروسات كورونا – ومن ضمنها سارس.

ثغرة تسمح للقراصنة باستنساخ ملايين المفاتيح لسيارات تويوتا، وهيونداي، وكيا:

كشف باحثون في جامعة (KU Leuven) البلجيكية، وجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة عن وجود ثغرات أمنية جديدة في أنظمة التشفير المستخدمة في أجهزة منع الحركة داخل السيارات – وهي الأجهزة التي تعمل بموجات الراديو داخل السيارات لتتواصل مع (مفتاح فوب) key fob لإلغاء قفل السيارة عن بُعد.

حيث يسمح أحد هذه الأنظمة التي تستخدمها أشهر شركات تصنيع السيارات – ومن ضمنها: تويوتا وهيونداي وكيا – للمتسلل باستخدام جهاز Proxmark RFID غير المكلف نسبيًا لاشتقاق قيمة التشفير السرية.

ومن شأن ذلك أن يسمح للمهاجم باستخدام جهاز Proxmark نفسه لاستنساخ المفتاح داخل السيارة، وتعطيل جهاز منع الحركة، والسماح له بتشغيل المحرك.

أكدت تويوتا أن الثغرات الأمنية في نظام التشفير التي وجدها الباحثون حقيقية، لكن من المحتمل ألا يكون أسلوبها سهلًا مثل: هجمات “relay” التي استخدمها اللصوص مرارًا وتكرارًا لسرقة السيارات.

تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد بسبب فيروس كورونا:

كان من المفترض أن يُعرض فيلم جيمس بوند الجديد (No Time to Die) في دور السينما يوم 10 أبريل القادم، ولكن هذا الموعد تأجل إلى 25 نوفمبر استجابة لرسالة من الجمهور للشركة المنتجة طلب فيها التأجيل بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

يعتبر فيلم (No Time to Die) أول فيلم يغير خطط عرضه بسبب فيروس كورونا الجديد، ولكن على الصعيد العالمي تتوقع صناعة السينما خسارة نحو 5 مليارات دولارِِ بسبب دور السينما المُغلقة في أماكن مثل الصين حيث تسبب الفيروس في خسائر فادحة. وإذا استمرت مثل هذه التأخيرات فإن شباك التذاكر سيظل يعاني خلال عام 2020.

3 أجهزة تساعدك على تتبع الأغراض المفقودة بعروض مغرية:

تعتبر (أجهزة التعقب) Trackers هي الطريقة المثالية للعثور على الأغراض التي نفقدها بسهولة أو ننساها عن طريق الخطأ مثل: سلسة المفاتيح، أو محفظة الجيب، أو الحقائب الصغيرة وغيرها من الأغراض المهمة، حيث يمكنك ربط هذه الأجهزة الصغيرة بالأغراض المهمة لتتمكن من تتبع موقعها باستخدام هاتفك الذكي.

لذلك نقدم لك 3 أجهزة تساعدك على تتبع الأغراض المفقودة بسهولة، وكل منها متاح بخصم لفترة محدودة.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

اكتشف الباحثون أكثر من 1000 تطبيق – تعمل في نظام التشغيل أندرويد – تحتال لتتجاوز رفض الأذونات، مما يسمح لهذه التطبيقات بجمع بيانات الموقع الجغرافي بدقة، ومعرِّفات الهاتف دون علمك. لذلك نقدم لك 5 نصائح أمنية تساعدك على منع التطبيقات من سرقة بياناتك.