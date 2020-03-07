جوجل تمنح مالكي كروم كاست وصولًا مجانيًا إلى Stadia

تفتح شركة جوجل ببطء ولكن بثبات خدمة ألعابها السحابية (ستاديا) Stadia للعملاء المهتمين، مع عرض ترويجي جديد يبدأ هذا الشهر يمنحهم تجربة (Pro Pass) لمدة ثلاثة أشهر مجانية من اشتراك (Stadia Pro) لمالكي أجهزة (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra.

وأوضحت الشركة أنه ليس مطلوبًا من العملاء شراء جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra جديد، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم فقط اختيار تلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية من جوجل، بحيث ترسل الشركة العرض الترويجي إلى العملاء المعروفين الذين يمتلكون جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra.

وبالرغم من أن خدمة الألعاب السحابية (ستاديا) Stadia لا تزال في أيامها الأولى، لكن جوجل تحاول جعل العملاء المحتملين على دراية بالخدمة، حيث أكدت عملاقة البحث أن هذا العرض هو الأول من نوعه بالنسبة لخدمتها للألعاب، ويعمل مثل نظام التمرير للأصدقاء الخاص بالمنصة.

وليس من الواضح ما إذا كان العرض مقصورًا على بلد معين، لكن خدمة الألعاب السحابية (ستاديا) Stadia متوفرة في الوقت الحالي في 14 دولة ومنطقة حول العالم، ويبدو أن جوجل مهتمة الآن بالحصول على المزيد من المستخدمين ضمن المنصة.

ويعد (Stadia Pro) هو الإصدار الوحيد من خدمة جوجل السحابية المتوفر حاليًا، وسيكون هناك إصدار قياسي من الخدمة بدون البث بدقة 4K، والذي سيكون مجانيًا، لكن الشركة لم تطلقه بعد، والطريقة الوحيدة لتشغيل (ستاديا) Stadia خارج متصفح كروم أو جهاز أندرويد المدعوم هي توصيل جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra بجهاز التلفزيون.

وتبلغ تكلفة (Stadia Pro) في الوقت الحالي 10 دولارات شهريًا، وكانت الطريقة الوحيدة للوصول إلى الخدمة قبل هذا العرض الترويجي هي نظام التمرير للأصدقاء من خلال مشترك حالي أو شراء حزمة (العرض الأول) Premiere edition أو حزمة (المؤسسين) Founders مقابل 129 دولارًا.

وتأتي حزمة (العرض الأول) مع نظام التمرير للأصدقاء لمدة ثلاثة أشهر، ووحدة التحكم (Stadia Controller) المخصصة من جوجل، وجهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra.