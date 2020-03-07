تعرف على أجهزة فيفو التي ستحصل على أندرويد 10

أعلنت شركة (فيفو) Vivo عن الجدول الزمني المنقح لتحديث أجهزتها إلى أندرويد 10 على ثلاث مراحل، وذلك بعد أن كانت الشركة تقليديًا من بين الأبطأ في تقديمها للتحديثات، والوضع لم يختلف بالنسبة لنظام أندرويد 10، لكن من الواضح أن هذا الأمر قد يتغير قريبًا، مع بعض التأخيرات التي نسبت إلى انتشار فيروس كورونا.

وتصنع شركة (فيفو) الكثير من الهواتف الذكية مع تصميم جذاب ومواصفات عتادية متطورة، وهي واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في الصناعة في الوقت الحالي، فهي تحاول دائمًا إدخال مفاهيم جديدة ومنتجات.

وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن واجهة المستخدم (Funtouch OS 10) المعتمدة على أندرويد 10 في شهر ديسمبر، أي بعد مرور أشهر من إصدار شركة جوجل للنسخة النهائية من نظام التشغيل، وتضمنت واجهة المستخدم (Funtouch OS 10) العديد من التحسينات بالمقارنة مع واجهة المستخدم (Funtouch OS 9).

وبحسب إعلان الشركة، فإن النماذج الأولى التي ستحصل على نسخة تجريبية عامة من (Funtouch OS 10) مع أندرويد 10 هي (NEX 3) و (NEX 3 5G)، وذلك بتاريخ 14 مارس، ومع ذلك، سيتلقى التحديث 4000 شخص فقط، وعليهم التسجيل أولاً.

ومن المفترض بحلول أواخر شهر مارس وصول التحديث إلى (X27) و (X27 Pro)، على أن يصل بعد ذلك إلى (NEX S) و (NEX A) و (NEX A) مع مستشعر بصمات الأصابع المدمجت تحت الشاشة.

ويحصل جهاز (NEX Dual Display) على التحديث في أوائل شهر أبريل، على أن يصل في منتصف شهر أبريل إلى (vivo S5)، في حين تحصل هواتف (Z5) و (Z5i) و (Z5x) و (S1) و (S1 Pro) على التحديث في أواخر شهر أبريل.

ويتعين على مستخدمي أجهزة (vivo Z3) و (Z3i) و (X23) الانتظار حتى أواخر شهر يونيو، مع ملاحظة أن هذه الجدول الزمني ينطبق على السوق الصينية، بينما تتخلف النماذج الدولية عن الركب كالمعتاد.