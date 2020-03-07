تسريب مواصفات جديدة لهاتف Nokia 5.3 المرتقب

أفاد تقرير جديد نشره موقع NokiaPowerUser اليوم السبت بأن الهاتف المرتقب من شركة (إتش إم دي) HMD لن يحمل اسم (نوكيا 5.2) Nokia 5.2 كما كان متوقعًا، بل ستطلق عليه الشركة اسم (نوكيا 5.3) Nokia 5.3.

وكانت قد نُشرت الشهر الماضي صورتان حيتان للهاتف الذي كان من المتوقع الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي أُلغي بسبب تفشي فيروس كورونا، والآن يأتي تقرير موقع NPU ليكشف عن اسم ومواصفات الهاتف.

وذكر التقرير أن هاتف (نوكيا 5.3) سيحمل اسم الطراز TA-1234 الذي أُشيع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنه سيدعم شريحتي اتصال. وسيقدم الهاتف شاشة بقياس 6.55 بوصات مع نسبة أبعاد 18.5:9، وقطع على شكل قطرة ماء.

وسيحتوي هاتف (نوكيا 5.3) على معالج من نوع سنابدراجون 660/665، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وسوف يُباع بسعر 180 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن يقدم الهاتف أيضًا خيارين إضافيين لذاكرة (رام) بسعة 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت.

ووفقًا للتسريبات، سيقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية، وبدقة 8 ميجابكسل لكل من الكاميرتين الثالثة والرابعة. وسيحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

يُشار إلى أن شركة (إتش إم دي) لم تعلن عن أي شيء يتعلق بالهاتف، ولكنها ستعقد حدثًا في 19 آذار/ مارس الجاري للكشف عن أول هاتف من إنتاجها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ويُتوقع أن يُعلن عن هاتف (نوكيا 5.3) خلال الحدث ذاته.