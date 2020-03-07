أجهزة محمولة

تسريب مواصفات جديدة لهاتف Galaxy A31 المرتقب

تسريب مواصفات جديدة لهاتف Galaxy A31 المرتقب
150

حصل هاتف (جالاكسي أي31) Galaxy A31 من سامسونج على الترخيص الخاص بتقنية البلوتوث، مما يعني أن الإعلان عنه أصبح وشيكًا.

وأُدرج الهاتف – الذي سيأتي لينضم إلى هواتف سلسلة (جالاكسي أي) المتوسطة المواصفات – على موقع Bluetooth SIG، حيث يظهر أن رقم طرازه سيكون SM-A315F/DS، كما أُكد أنه سيدعم تقنية البلوتوث 5. وما عدا ذلك، لم يكشف الموقع عن أي مواصفات مهمة أخرى.

ولكن بحسب مؤشر الأداء Geekbench، فإن هاتف (جالاكسي أي31) سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وسيقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت. وسيحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek MT6768V.

وتتحدث التسريبات الأخرى أن الهاتف سيقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وبطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وفيما يتعلق بالتصوير، سيأتي (جالاكسي أي31) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

شاهد اختبار المتانة لأقوى هواتف سامسونج Galaxy S20 Ultra

سامسونج تبدأ في طرح هواتف Galaxy S20 في الأسواق

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

إطلاق Galaxy S20 Ultra مرصع بالذهب مع الجوكر

أجهزة محمولة

تفكيك Galaxy S20 Ultra يكشف عن خفايا مكوناته الداخلية

أخبار الإنترنت

سامسونج تطلق الجيل التالي من سماعات +Galaxy Buds

عالم الكمبيوتر

سامسونج تطلق 3 شاشات منحنية لبيئات العمل

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد