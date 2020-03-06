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Find X2 Pro الجديد من أوبو يمتلك أفضل كاميرا حسب مؤشر DxOMark

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أعلنت شركة (أوبو) Oppo في وقت سابق من يوم الجمعة عن هاتفها الأحدث (فايند إكس2 برو) Find X2 Pro الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا، مما أهله ليتربع على المركز الأول على مؤشر DxOMark.

ومع أن هاتف (مي 10 برو) Mi 10 Pro من شاومي – الذي أُعلن عنه الشهر الماضي – حقق المجموع ذاته الذي حققه هاتف أوبو الجديد، إلا أن (فايند إكس2 برو) يمتلك بعض المواصفات التي جعلته يتفوق عليه.

Find X2 Pro الجديد من أوبو يمتلك أفضل كاميرا حسب مؤشر DxOMark

وحصل هاتف (فايند إكس2 برو) على 124 نقطة على مؤشر DxOMark – الذي يُعد الأشهر في اختبار جودة الصور في الكاميرات الرقمية، والهواتف الذكية – متفوقًا أيضًا على هاتف هواوي (ميت 30 برو 5جي) Mate 30 Pro 5G الذي كان مهيمنًا على المركز الأول منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمجموع 123 نقطة، وذلك حتى إطلاق هاتف شاومي.

وتخضع الهواتف التي يختبرها موقع DxOMark للعديد من الاختبارات قبل إضافتها إلى المؤشر، بما في ذلك اختبار الكاميرات الأمامية، والخلفية، والصور الثابتة، والفيديو، بالإضافة إلى اختبار أشياء أخرى، مثل: التصوير العريض، والمزايا الخاصة التي توفرها الكاميرا.

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يُذكر أن مجموع 124 نقطة الذي حصل عليه الهاتف يشمل الكاميرا، ولكن هناك تفصيلات أخرى تتعلق بالقدرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وفيما يتعلق بالقدرة على التقاط الصور التي تختبر أشياء، مثل: التعرض للضوء، واللون، والتركيز التلقائي، والنسيج، والضجيج، والتقريب، وتأثير بوكيه، والتصوير العريض، فقد حصل الهاتف على 134 نقطة. أما فيما يتعلق بتسجيل الفيديو الذي يختبر الأشياء ذاتها التي تُختبر لالتقاط الصور، بالإضافة إلى ميزة التثبيت، فقد حصل الهاتف على 104 نقاط.

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