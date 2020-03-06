ما هو الفرق بين أوفيس 2019 وأوفيس 365؟

إذا كنت تفكر في ترقية إصدار (مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office الذي تستخدمه الآن، فإن مايكروسوفت توفر إصدارين رئيسين هما: (أوفيس 2019) Office 2019، وحزمة (أوفيس 365) Office 365، ولكن كثيرًا ما يحتار المستخدم في اختيار الإصدار المناسب له، وعلى الرغم من أن كلا الإصدارين يمنحان إمكانية الوصول إلى التطبيقات نفسها باستخدام أحدث الميزات الأساسية، إلا أن هناك اختلافات جوهرية يجب الانتباه لها.

فيما يلي سنتعرف على الفرق بين أوفيس 2019 وأوفيس 365:

للتوضيح: لا يعتبر Office 2019 بديلاً لحزمة Office 365، والاختلافات المهمة بينهما تتمثل سعر الشراء وقائمة الميزات.

أولًا: مايكروسوفت أوفيس 2019:

Office 2019 هو إصدار مستقل من مجموعة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة. لا يتطلب اشتراكًا شهريًا ولكن يمكن الحصول عليه عن طريق عملية شراء لمرة واحدة، ويتيح لك ذلك تثبيت التطبيقات على جهاز حاسوب واحد.

بالطبع ستستمر في الحصول على تحديثات الأمان ولكنك لن ترى أي أدوات أو ميزات جديدة تُضاف للإصدار، لأنك لن تكون قادرًا على الترقية إلى إصدار جديد، وإذا كنت تخطط للترقية إلى الإصدار التالي، فسيكون عليك شرائه بسعر جديد. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في استخدام الإصدار الذي اشتريته طوال دورة حياته التي عادةً ما تصل إلى خمس سنوات.

من يمكنه شراء أوفيس 2019؟

يمكن لأي شخص شراء هذه الحزمة، وبالتحديد المستخدمين العاديين الذين ليسوا مستعدين بعد للانتقال إلى إصدار أوفيس الذي يستند إلى السحابة، وبالتالي إذا كنت تخطط لتثبيت أوفيس على جهاز واحد، ولا تعتمد كثيرا على الميزات الجديدة فهو خيار ممتاز لك.

يتوفر أوفيس 2019 في إصدارين هما:

الأول: Office Home & Student 2019 وسعره 149.99 دولارًا لكل جهاز.

الثاني: Office Home & Business 2019 وسعره 249.99 دولارًا لكل جهاز.

وتذكر: خلافًا للإصدارات السابقة من مايكروسوفت، فإن أوفيس 2019 يدعم فقط الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، أو الإصدارات الثلاثة الأحدث من نظام التشغيل ماك أو إس.

ثانيًا: حزمة مايكروسوفت أوفيس 365:

Office 365 هو إصدار قائم على خطط الاشتراك، ويوفر التطبيقات نفسها الموجودة في أوفيس 2019 لكن مع المزيد من التطبيقات والميزات والأدوات الأخرى. باستخدام هذه الحزمة يحب عليك دفع رسوم اشتراك شهرية أو سنوية.

تتيح لك خطة Office 365 Home الوصول لجميع تطبيقات أوفيس 365 على مختلف الأجهزة الخاصة بك، كما تتيح إمكانية مشاركة اشتراكك مع ما يصل إلى 6 أشخاص.

ووفقًا لخطة الاشتراك التي تُسجل فيها فإنك ستستخدم دائما أحدث إصدار من تطبيقات أوفيس 365 التي تقدمها مايكروسوفت، وبالتالي تتضمن هذه الحزمة تحديثات الأمان والتحسينات، والوصول إلى أحدث الميزات والأدوات بمجرد توفرها.

كما يمكنك أيضًا الحصول على ميزات أخرى مثل: التخزين السحابي، والتعاون لحظيًا مع الآخرين، وميزات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في زيادة إنتاجيتك في المنزل والمدرسة والعمل وعبر جميع الأجهزة.

بالإضافة إلى حصول جميع المشتركين على مساحة تخزينية على خدمة One Drive تصل إلى 1 تيرابايت، وحق الوصول إلى مجموعة كاملة من الميزات الجديدة.

من يمكنه الاشتراك في حزمة أوفيس 365؟

إذا كنت تعمل على نظام التشغيل ويندوز 8 أو ويندوز 7 ولا تُخطط للترقية قريبًا لنظام ويندوز 10، فإن أوفيس 365 يعتبر خيارًا مناسبًا، حيث يضمن لك استمرارية الحصول على التحديثات والترقيات بتكلفة منخفضة. والوصول إلى جميع التطبيقات وتثبيتها على جميع أجهزتك.

كما أن خدمة الاشتراك تأتي مع خطط مختلفة. إذا كنت الشخص الوحيد الذي يستخدم التطبيقات والخدمات، فيمكنك شراء خطة “Office 365 Personal” مقابل 70 دولارًا سنويًا، والحصول على ميزات مثل: مساحة تخزينية 1 تيرابايت على OneDrive ودقائق مجانية في تطبيق سكايب.

وإذا كنت تخطط لمشاركة الحساب مع أفراد الأسرة أو الزملاء، فيمكنك شراء خطة “Office 365 Home” مقابل 100 دولار سنويًا، والتي تتيح لك مشاركة التطبيقات والميزات مع ما يصل إلى ستة أشخاص. ومساحة تخزينية 1 تيرابايت ودقائق مجانية للاتصال لكل واحد منهم.

كما أن مايكروسوفت توفر خطة اشتراك مجانية للطلاب والمعلمين في أوفيس 365 باستخدام عنوان بريد إلكتروني رسمي للمدرسة.

وعلى الرغم من انتهاء الدعم لويندوز 7 إلا أن مايكروسوفت ستواصل تقديم تحديثات الأمان لتطبيقات أوفيس 365 حتى يناير من العام 2023، لكنك بدون الحصول على أي ميزات جديدة، ولكن بمجرد الترقية إلى ويندوز 10، سيكون هناك استئناف للدعم الكامل وتصحيحات الأمان العادية والحصول على الميزات الجديدة والتحسينات.

أيهما يستحق الشراء؟

هذا يتوقف بشكل كبير على الاحتياجات الخاصة بك، ولكن إذا كنت ستستخدم تطبيقات أوفيس بصورة دائمة وهو جزء من عملك اليومي، فإن شراء خطة اشتراك سنوي في أوفيس 365 سيكون خيارك الأفضل، لأنك تحصل على حق الوصول الكامل إلى جميع التطبيقات والامتيازات بسعر منخفض.