شاهد اختبار المتانة لأقوى هواتف سامسونج Galaxy S20 Ultra

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف سامسونج الأحدث (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة، على هاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سلفه هواتف (جالاكسي إس10) – التي أُطلقت العام الماضي – بالمتانة المطلوبة.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة (جالاكسي إس20 ألترا) محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف.

ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل، وذلك على غرار هاتف هواتف سامسونج الرائدة الأخيرة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.

ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى كان يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، إلى جانب هاتفي (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس) في 11 شباط/ فبراير الماضي، وقد بدأ طرحها في الأسواق العالمية اعتبارًا من اليوم الجمعة.