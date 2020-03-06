أخبار الإنترنت

جوجل ستعطي الأفضلية في نتائج البحث للمواقع الداعمة للأجهزة المحمولة

جوجل تعطي الأفضلية في نتائج البحث للمواقع الداعمة للأجهزة المحمولة
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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس أنه اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر القادم ستبدأ في تطبيق مبادرتها التي تعطي الأفضلية في نتائج البحث لمواقع الويب التي صُممت مع أخذ الأجهزة المحمولة بالحسبان.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن هذه المبادرة في عام 2016، وهي منذئذ تعمل على فهرسة مواقع الويب لمعرفة المواقع الصديقة للأجهزة المحمولة.

وبعد اختبارات صغيرة، بدأت جوجل العام الماضي توسيع المبادرة لتشمل نسبة الفهرسة القائمة على تفضل المواقع الصديقة للأجهزة المحمولة بحلول شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكثر من نصف صفحات الويب التي تُعرض في نتائج البحث. والآن بلغت النسبة 70%.

وتقول جوجل: إن معظم مواقع الويب صارت جاهزة للنظام الجديد، وستسعى خلال الأشهر القادمة إلى تنبيه مواقع الويب المتأخرة في دعم الأجهزة المحمولة. ويمكن لمشرفي المواقع التحقق من حالة مواقعهم من خلال الرابط الذي خصصته جوجل لذلك.

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