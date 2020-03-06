أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي Find X2 و Find X2 Pro

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الجمعة رسميًا عن هاتفيها الأحدث (فايند إكس2) Find X2، و(فايند إكس2 برو) Find X2 Pro، وذلك بعد بعض التأجيل عقب إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب فيروس كورونا.

ويأتي الهاتفان الجديدان من الشركة الصينية بمواصفات تتماشى مع ما سُرِّب حتى الآن، ومع أكدته أوبو بنفسها، إذ يقدمان شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، ومعالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865) الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. كما يمتاز الهاتفان بدعم تقنية الشحن الأسرع في السوق.

ويشترك الهاتفان في تقديم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة QHD+. وإلى جانب معدل التحديث البالغ 120 هرتز، تدعم الشاشة معدل لمس قدره 240 هرتز. وبرمجيًا، يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم ColorOS 7.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

(أوبو فايند إكس2) Oppo Find X2

يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 الأحدث بسعة 256 جيجابايت، مع الإشارة إلى أن الهاتف لا يأتي مع منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

وعلى ظهره، يقدم (فايند إكس2) ثلاث كاميرات، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX586 وفتحة عدسة f/1.7، ويمتاز هذا الحساس بأنه يمتلك البكسلات الأكبر في السوق بقياس 1.12 ميكرومتر، كما يدعم تقنية 2×2 OCL الجديدة من سوني لتقديم أداء مُركَّز يتفوق على حساسات البكسل الثنائية Dual Pixel الحالية.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الثالثة، فهي بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق مع دعم التقريب الهجين بمعدل 5X. وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي ضمن الشاشة بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX616 وفتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي (فايند إكس2) بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ ساعة تدعم تقنية الشحن السريع 65W Super VOOC 2.0 من أوبو. هذا؛ وسيتوفر الهاتف بلونين، وبسعر يعادل 999 يوروًا، وسيُطرح اعتبارًا من مطلع شهر أيار/ مايو القادم.

(أوبو فايند إكس2 برو) Oppo Find X2 Pro

من الاسم يظهر أن هذا الهاتف يتفوق على أخيه (فايند إكس2) ببعض المواصفات، بما في ذلك ذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي بسعة 512 جيجابايت، وتصميم خاص به.

ويأتي (فايند إكس2 برو) مع 3 كاميرات الخلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ولكن الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، فهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، وتوفر هذه الكاميرا للجهاز إمكانية التركيز التلقائي، ووضع التصوير القريب من مسافة لا تتعدى 3 سنتيمترات. أما الكاميرا الثالثة، فهي أيضًا بدقة 13 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل 5x، كما تدعم التقريب الهجين بمعدل 10x، والتقريب الرقمي بمعدل 60x. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,260 ميلي أمبير/ ساعة، وهي أيضًا تدعم تقنية الشحن السريع 65W Super VOOC 2.0. وهو يمتاز عن (فايند إكس2) بدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، مقارنةً بالأول الذي يدعم معيار IP54.

وتعتزم الشركة الصينية بسعر يعادل 1,199 يوروًا، وذلك اعتبارًا من مطلع شهر أيار/ مايو القادم.