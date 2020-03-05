أجهزة محمولة

TCL تكشف عن هاتف قابل للطي 3 مرات وآخر بشاشة قابلة للسحب

TCL تكشف عن هاتف قابل للطي 3 مرات وآخر بشاشة قابلة للسحب
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أعلنت شركة (تي سي إل) TCL اليوم الخميس رسميًا عن نموذجين جديدين، الأول هو هاتف يمكن طي شاشته ثلاث مرات، والآخر لهاتف ذي شاشة قابلة للف والسحب.

ويعتمد النموذجان على شاشة مرنة تمامًا طورها القسم المسؤول عن الشاشات TCL-CSOT التابع للشركة الصينية. وتستخدم الشاشة المرنة تقنية AMOLED، وهي بقياس 10 بوصات ويمكن طيها لتصبح بقياس 6.65 بوصات مع نسبة أبعاد 20.9:9 وبدقة 3K.

وطورت TCL نوعين مختلفين من المفاصل، وأطلقت على الأول اسم (مفصل التنين) DragonHinge، وعلى الآخر (مفصل الفراشة) ButterflyHinge، ويمكن طي المفصل الأول نحو الداخل على غرار هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold من سامسونج، والآخر نحو الخارج على غرار هاتف (ميت إكس) Mate X من هواوي.

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أما النموذج الآخر، فقد جاء بتصميم فريد، إذ يبدو للوهلة الأولى كأي هاتف ذكي آخر، ولكنه يمتاز بشاشته الملفوفة في الحالة الطبيعية ضمن جسم الهاتف، ويمكن سحبها جانبيًا ليتحول الهاتف إلى ما يشبه حاسوبًا لوحيًا. ويستخدم النموذج شاشة AMOLED قابلة للف على غرار أجهزة التلفاز التي طورتها شركة إل جي الكورية. وتأتي الشاشة بقياس 6.75 بوصات في الحالة الطبيعية، لتصبح 7.8 بوصات بعد السحب.

وقالت TCL: إنه يمكن سحب الشاشة آليًا بضغطة زر، ولكن النموذج الذي عرضته لا يدعم بعد هذه الميزة، إذ يتطلب من المستخدمين سحب الشاشة يدويًا.

ولأن ما كشفت عنه الشركة الصينية لا يعدو كونه نموذجًا أوليًا، لذا لم تتطرق TCL إلى أي سعر أو موعد إطلاق.

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