Leaf Urban..  قطعة إكسسوار ذكية لتتبع صحتكِ مع خصم 24%

يشهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء المخصصة للسيدات مزيدًا من الإزدهار، حيث يتوفر الكثير من أجهزة تتبع اللياقة البدنية والإكسسورات الذكية للاختيار من بينها، لكن بطريقة ما لا يزال من الصعب العثور على أجهزة جميلة وعملية وبأسعار معقولة.

يجمع Bellabeat Leaf Urban بين التصميم الأنيق لقطعة إكسسوار وجهاز تتبع للصحة ذكي، مما يتيح لكِ تتبع نشاطك اليومي، وإدارة الإجهاد، وبناء عادات صحية أفضل. ويمكن ارتداؤه كسوار، أو قلادة، أو تثبيته في الملابس. حيث إنه مصمم لإخفاء الجانب التكنولوجي في الداخل، لذا يبدو وكأنه قطعة إكسسوار أنيقة قد ترتديها أثناء العمل أو في البيت، أو في صالة الرياضة.

تقول Urska Srsen مؤسسة شركة Bellabeat: “تعاني السيدات من التجاهل كمستخدمات للتكنولوجيا في كل من الوظائف والتصميم، فغالبًا ما كانت الشركات تصنع الأجهزة النسائية باللون الوردي، وهو بالطبع ليس له علاقة بمتطلبات السيدات في الأجهزة، لذلك أردنا تغيير ذلك وتصميم جهاز يتناسب في الشكل والحجم والوظائف مع متطلبات السيدات”.

يأتي Leaf Urban بتصميم بسيط وأنيق بما يكفي لارتدائه في كل مكان تقريبًا، ولا يتضمن أي شاشات أو أزرار، وعلى الرغم من أن وزنه يصل إلى 18 جرامًا فيمكن تثبيته في قماش نحيف للغاية، كما أنه مقاوم للماء.

يتيح لكِ هذا الجهاز تتبع النشاط الرياضي والسعرات الحرارية المحروقة، وتتبع النوم، ويمكن أيضًا استخدامه لتتبع الخصوبة الإنجابية، والدورة الشهرية، والحمل، كما يتضمن ميزة (mindfulness) التي تسمح لكِ بتتبع أنماط التنفس من خلال العديد من برامج التأمل الموجودة في تطبيق Bellabeat المرفق معه، والذي يدعم المزامنة اللاسلكية عبر البلوتوث مع الجهاز.

ولكن أهم ما يميز Leaf Urban هو أنه يحتوي على ميزات مصممة لمساعدة النساء على إدارة الإجهاد، حيث يدعم تقنية تتبع الإجهاد التي تستخدم نقاط البيانات الأخرى مثل: نومكِ، ونشاطكِ البدني، والدورة الشهرية للتنبؤ بمدى الإجهاد، وقد يطلب منكِ بعد ذلك المشي أو القيام ببعض تمارين التأمل.

بالطبع؛ لا يمكن للجهاز معرفة ما إذا كانت هناك عوامل خارجية تؤثر على مستويات التوتر لديكِ، مثل: اختبار أو اجتماع عمل صعب.

نظرًا لأن Leaf Urban لديه ذاكرة تدوم 14 يومًا، فلا داعي للقلق في حال نسيان المزامنة، حيث ستبقى البيانات في الجهاز جاهزة للتحميل في أي وقت.ولمزامنة الجهاز عبر البلوتوث، يمكنكِ النقر على أيقونة المزامنة في التطبيق، ثم النقر على الجهاز نفسه مرتين.

يأتي الجهاز ببطارية قابلة للاستبدال تدوم 6 أشهر، فليست هناك حاجة لشحنه بشكل دوري، كما يأتي مع قلادة، وسوار، وأربعة مسامير إضافية، وأداة لاستبدال البطارية، ودليل للاستخدام.

يتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي: الفضي، والذهبي، والوردي، والأسود، وتقدم الشركة المصنعة ضمان لمدة 12 شهرًا، كما تتيح لكِ 15 يومًا لتجربته واستخدامه، وإذا لم يعجبك فيمكنك التواصل مع فريق الدعم لإرجاعه واسترداد الأموال.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 119.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 24% أي بسعر 89.99 دولارًا فقط.