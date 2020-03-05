هواوي تطلق منصة توزيع التطبيقات HUAWEI AppGallery

توفر (HUAWEI AppGallery) – منصة توزيع التطبيقات التي أُطلقت رسميًا من هواوي – بديلاً جديدًا لمستخدميها، وباعتبارها واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، فإن منصة (HUAWEI AppGallery) متوفرة الآن في أكثر من 170 دولة أو منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوفر المنصة التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتتمثل رؤية هواوي في جعل (HUAWEI AppGallery) منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستهلكين الوصول إليها، بينما تحمي بصرامة خصوصية المستخدمين وأمنهم وتوفر لهم تجربة فريدة وذكية.

ولدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير النظام البيئي، وذلك بالإضافة إلى خدمات هواوي المحمولة (HMS)، والتي تفتح مجموعة متنوعة من إمكانات البرامج والأجهزة من هواوي، بحيث تعمل هواوي على توفير تجربة تطبيقات مبتكرة للمستخدمين.

واستثمرت الشركة في أكثر من 3000 مهندس لتطوير تطبيقات منصة (HUAWEI AppGallery)، واستثمرت مليار دولار أمريكي في حوافز التطوير، ونشرت الشركة سلسلة من تدابير أمان الخصوصية الموجهة إلى جميع سيناريوهات الحياة، والتي تم تصميمها وفقًا لمتطلبات الحياة المتنوعة والذكية وفقًا لوعد هواوي المتمثل في “الخصوصية تحت سيطرتك”.

نظام موثوق يعتمد على الخصوصية:

تنشر منصة (HUAWEI AppGallery) الجديدة أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية بيانات المستخدمين الحساسة وخصوصيتهم، بحيث لن تتم معالجة المعلومات الشخصية الحساسة – مثل البيانات الحيوية – خارج جهاز هواوي، مما يتيح للمستخدم التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية.

وتتيح واجهة المستخدم (EMUI) للمستخدمين التحكم في أذونات التطبيق، ويتم إخفاء هوية بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم، وبالإضافة إلى ذلك، تمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار، كما طبقت المنصة أيضًا نظامًا لتصنيف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل تلبية طلبات المستخدمين، تعمل هواوي باستمرار على زيادة اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت ضرورية لنمط حياة المستخدمين الرقمية، سواء كان ذلك تطبيقات عالمية أو محلية، وتعمل المنصة حاليًا على تقسيم التطبيقات عبر 18 فئة من ضمنها الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه وغير ذلك الكثير، والتي يمكن العثور عليها بسهولة.

وفي حال كان هناك تطبيق لا يمكن للمستخدمين العثور عليه، فيمكنهم إضافته إلى “قائمة الأمنيات”، والتي تخبرهم بمجرد توفر التطبيق.

التطبيقات السريعة المحسنة لأجهزة هواوي:

تأتي منصة (HUAWEI AppGallery) مثبتة سابقًا في الأجهزة، وتم تحسين التطبيقات المحملة من المنصة لكي تعمل على أجهزة هواوي، مما يوفر إمكانية مذهلة على الجهاز، وتفاعلات تعزز بعضها البعض بين البرامج والأجهزة.

وتم تطوير خاصية (Quick App) من قبل هواوي والعلامات التجارية الاخرى، وهو نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت، ويوفر تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، بالإضافة إلى أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة.

وبالرغم من منح المستخدمين تجربة التطبيقات التقليدية نفسها، إلا أن يتم صناعة التطبيقات بواسطة خمس التعليمات البرمجية مقارنةً بتطبيقات نظام أندرويد، وبالتالي تشغل مساحة ذاكرة أقل، ويمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة التطبيقات المفضلة إلى أجهزة سطح المكتب أو الوصول إلى التطبيق عبر مركز التطبيقات السريعة، وتسعى هواوي جاهدة في عصر شبكات الجيل الخامس لخلق تجربة تطبيق أكثر تلاءمًا وكفاءةً وتزويد المستخدمين بمزيد من الخيارات.