هواوي تبيع الدفعة الأولى من هاتفها الأحدث Mate Xs في ثوانٍ

قالت شركة هواوي إن الدفعة الأولى من هاتفها الذكي القابل للطي الثاني (ميت إكس إس) Mate Xs بِيع في الصين في بضع ثوانٍ، وذلك في نجاح جديد.

وكانت عملاقة التقنية الصينية قد أطلقت الجيل الأول من هاتفها القابل للطي (ميت إكس) Mate X في الصين نهاية العام الماضي، وكان الهاتف قد حقق نجاحًا هناك.

والآن قالت الشركة: إن الكمية التي طرحتها من هاتف (ميت إكس إس) الجديد بيعت في ثوانٍ. وتعتزم إطلاق الدفع الثانية منه في 8 آذار/ مارس الجاري.

يُذكر أن هواوي لم تكشف عن الكمية التي باعتها من هاتف (ميت إكس إس) الجديد، ولكن بحسب الأرقام السابقة، كانت الشركة قد باعت أكثر من 100,000 وحدة من هاتف (ميت إكس) في أقل من شهر في الصين، لذا يُتوقع أن يحقق الهاتف الجديد – الذي يتوفر بسعر مرتفع قدره 2,400 دولار أمريكي – أرقامًا مشابهة.

يُشار إلى أن هواوي كانت قد أعلنت عن هاتف (ميت إكس إس) في 24 شباط/ فبراير الماضي بتصميم شبيه بهاتف (ميت إكس)، ولكن الشركة حسنت من بعض المواصفات، خاصةً الداخلية.

وقالت هواوي: إن الجيل الجديد يقدم شاشة أشد متانةً، ثم إنه أُعيد تصميم المفاصل. وداخليًا، يحتوي الهاتف معالجًا أسرع، وهو: (كيرين 990) Kirin 990 بدلًا من معالج (كيرين 890). وأضافت الشركة إنها استخدمت هذه المرة بناءً (رباعي الطبقات) للشاشة على (ميت إكس إس)، مما يجعله أكثر تحمُّلًا. مع ذلك، فإن الطبقات مصنوعة من البلاستيك، الأمر الذي يجعل هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الوحيد في تقديم حماية مصنوعة من الزجاج.