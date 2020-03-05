موتورولا تطلق هاتفها الأحدث Moto G8

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن إطلاق هاتفها الجديد (موتو جي8) Moto G8 الذي يمتاز بكاميرته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة.

ويقدم هاتف (موتو جي8) الجديد شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 720p+ تحتوي داخلها الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. كما يقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما ما يُعتقد أنه كاميرا رابعة، فهو نظام للتركيز التلقائي الليزري. ويمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع سنابدراجون 665. ويحتوي أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي (موتو جي8) الجديد مع بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة التي تدعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C. وهناك أيضًا منفذ لسماعات الأذن.

ويتوفر هاتف (موتو جي8) في البرازيل بسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا. وتعتزم الشركة طرحه في المزيد من الأسواق، بما في ذلك: دول أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا.