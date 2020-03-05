مركز كاسبرسكي للابتكار يدعو الشركات الناشئة للمساهمة في تطوير التطبيقات الأمنية

يواصل مركز كاسبرسكي للابتكار الأنشطة التي يقدمها في إطار (برنامج الابتكار المفتوح) المصمم لتعزيز التعاون مع شركات التقنية الإبداعية، داعيًا هذه الشركات إلى المشاركة في جولة ثانية من مبادرة تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية، ومعلنًا استقبال المشاركات التي تمثل مبادرات من شركات ناشئة أو أفراد، والتي تهدف إلى تطوير الحلول في مجال الأمن الرقمي.

وسوف تُوجه الدعوة إلى أفضل هذه المبادرات التقنية للمشاركة في مشروعات لإعداد النماذج التجريبية كما ستتعاون الشركات الناشئة وشركة كاسبرسكي على تطوير الحلول الأمنية من خلالها، علاوة على وجود إمكانية للترويج العالمي لها.

كذلك من المقرّر أن تتلقى الشركات الناشئة المتأهلة التوجيهات الإرشادية في المجالين التقني والتجاري، في حين سيكون بوسع تلك التي تجتاز المشروع التجريبي الوصول إلى شركاء كاسبرسكي في قنوات التوزيع وعملائها، سواء الحاليين أو المستقبليين.

ويأتي توجيه مركز كاسبرسكي للابتكار الدعوة إلى الشركات للمشاركة في جولة ثانية من مبادرة تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية، عقب النجاح الذي أحرزته الجولة الأولى التي نُظمت العام الماضي وتلقت خلالها كاسبرسكي 258 طلب مشاركة من شركات ناشئة في 49 دولة.

وفازت أربع شركات من أصل 12 شركة ناشئة قدمت أفكارًا إلى لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء انعقدت في يوم لعرض النماذج التجريبية واختيارها أقيم في مدينة ميلان الإيطالية.

وأحرزت الشركات الفوز في مجالات إنترنت الأشياء الصناعية والنقل والبلوك تشين وتقنيات مكافحة الغش، حيث أتيحت الفرصة أمام الشركات الفائزة للتعاون مع كاسبرسكي في حالات تجارية وإطلاق منتجاتها بدعم من الشركة ذات الشهرة العالمية الواسعة في مجال الأمن الرقمي، ويشمل دعم كاسبرسكي تضمين المنتجات الأمنية المطورة حديثًا في محفظة الشركة من المنتجات، في نهج تآزري يصبو إلى تطوير الحلول المبتكرة.

ودُعي المرشحون هذا العام للمشاركة في منافسات مفتوحة، نظمها مركز كاسبرسكي للابتكار بالتعاون مع F6S، إحدى المنصات العالمية المعروفة في مجال الابتكار المؤسسي.

وصُممت المنافسات للفرق التي تعمل في مشاريع متقدمة في مجالي (حماية جميع جوانب الحياة) التي تشمل الأسرة والمنزل والخصوصية والألعاب، وذلك ضمن جهود كاسبرسكي لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات العملاء باستمرار.

وباتت أبواب المشاركة مفتوحة أمام الشركات الناشئة المسجلة رسميًا، والمنتجات أو النموذج الأولية، والعديد من الصفقات المبرمة أو البرامج التجريبية المتواصلة.

وسيتحقق فريق كاسبرسكي من سلامة المشاريع من الناحيتين التقنية والتجارية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الناشئة، وذلك بمساعدة من الحلّ Corporate Innovation Analyst Insights من F6S، وقدرة منتجات الشركات الناشئة أو تقنياتها على إيجاد الحلول التطبيقية لحالات استخدام محددة.

وأثناء عملية الاختيار، سيركّز الخبراء أيضًا على جوانب الاستعداد للتعاون مع مركز كاسبرسكي للابتكار لتحسين المشهد العالمي للأمن الرقمي.

وأعرب فيتالي مزوكوف رئيس مركز كاسبرسكي للابتكار، عن سروره بدعوة الشركات الناشئة المبتكرة لجولة ثانية من تطوير التطبيقات الأمنية الرقمية ودعم نمو الأنشطة التجارية الجديدة من خلال تزويدها بفرصة التحقق من سلامة حلولهم ودقتها وإمكانية تطويرها بالتعاون مع شركة عالمية مثل كاسبرسكي، وقال: “بوسعنا عبر توحيد جهودنا تحسين تقنياتنا ومعالجة احتياجات الأمن الرقمي بدقة أعلى وكفاءة أكبر، إضافة إلى تعزيز جوهر الحصانة الرقمية. وقد أثبت برنامج الابتكار المفتوح قيمة كبيرة لكل من الشركات التقنية الناشئة والعملاء، ونحن سعداء لمواصلة العمل في هذا الاتجاه”.

من جهته، أكّد شون كين الرئيس التنفيذي لشركة F6S أن منصة شركته تحظى بأهمية كبيرة في دعم الابتكار لدى 4,000 شركة على مستوى العالم، معربًا عن سروره بالعمل مع كاسبرسكي بوصفها (شريكًا أساسيًا في مجال الأمن الرقمي)، وأضاف: “تساهم F6S في تعزيز النمو بما قيمته مليارات الدولارات لدى أفضل الشركات الناشئة العاملة في مختلف مجالات التقنية في العالم، ونحن متحمسون للعمل مع كاسبرسكي في سبيل جعل ما تبتكره أفضل الشركات الناشئة في مجال الأمن الرقمي جزءًا من مجموعة منتجاتها العالمية”.

تجدر الإشارة إلى أنه ستجري دعوة مجموعة مختارة من رواد الأعمال لعرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم خلال فعالية (أيام اختيار النماذج التجريبية) لهذا العام، وسوف يقام الحدث في ميلان يومي 27 و28 مايو.

يمكن للشركات الناشئة الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقدّم بطلب المشاركة في المنافسة عبر الرابط، علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر الإنترنت هو 30 أبريل 2020.