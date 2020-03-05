كينغستون تطلق DC1000M لدعم مراكز البيانات في الشركات

أعلنت كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة عن توفر منتجها الجديد المبتكر ومتعدد الاستخدامات DC1000M وهو محرك أقراص عالي الأداء من النمط U.2 NVMe PCIe معزز بتقنية الذاكرة غير المتطايرة.

وجرى تصميم أقراص DC1000M لدعم شريحة واسعة من أعباء العمل كثيفة البيانات في الشركات، بما فيها الحوسبة السحابية واستضافة الويب والحوسبة عالية الأداء والهياكل الأساسية الافتراضية، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلّم العميق.

وينضم الحل الجديد إلى المنتجات التي طرحتها الشركة في الفترة الأخيرة، وهي قرص الإقلاع الجديد ذي الحالة الصلبة DC1000B NVMe المعزز بخاصية الذاكرة غير المتطايرة، وأقراص الحالة الصلبة DC450R وDC500 series الحاصلة على شهادة التوافق مع منتجات وبيئات عمل (في إم وير) VMware Ready، لتكون المجموعة الأشمل من حلول تخزين مراكز بيانات الشركات المتفوقة في السوق.

وقال توني هولينجزبي، مدير أعمال أقراص الحالة الصلبة لدى شركة كينغستون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “لا تعتمد الخدمات الأساسية بالنسبة لأداء المهام الحرجة والتطبيقات القائمة على السحابة على مدى السرعة الخارقة لعمليات المدخلات والمخرجات الممكنة خلال الثانية الواحدة أو على عرض النطاق الترددي فحسب، بل تستند أيضاً على مدى اتساق البيانات التي يتم تخديمها وقابلية التنبؤ بها، وتوفر أقراص DC1000M الاستقرار وزمن الاستجابة اللازمين لتطوير مراكز البيانات إلى جانب تعزيز أداء أعباء العمل التي تتطلب عامل التحمل (1 DWPD)”.

كما تتميز أقراص DC1000M المعززة بتقنية الذاكرة غير المتطايرة بتكلفتها الميسورة وقوّة أدائها بالنسبة لمراكز البيانات، حيث سيحظى العملاء الراغبين بالانتقال من الاعتماد على الأقراص الصلبة من فئتي SATA أو SAS إلى تلك المزودة بخاصية الذاكرة غير المتطايرة بفرصة الاستمتاع بأوجه التشابه في عملية الاستخدام ولكن مع مستويات أسرع من قراءة البيانات وزمن استجابة أقل، كما يتمتع القرص بقدرات تخزين عالية وأداء مؤسسي هو الأفضل ضمن فئته.

يوفر DC1000M واجهة ملحقات إضافية عالية الأداء من طراز واجهات الملحقات الإضافية عالية السرعة PCIe SSD Gen 3.0 x4، لتُتيح مستويات عالية من الإنتاجية وزمن استجابة أقل عبر المنصات الموحدة، بحيث يصل مستوى القراءة العشوائية لديها إلى 540 ألف عملية مدخلات ومخرجات في الثانية مع معدل إنتاجية يتجاوز 3 آلاف غيغابايت في الثانية.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم أقراص DC1000M مع مراعاة أكثر متطلبات جودة الخدمة صرامة، وذلك لضمان الأداء العشوائي المتوقع لعمليات المدخلات والمخرجات الذي تقدمه، فضلاً عن قابلية التنبؤ بمختلف فترات الاستجابة على امتداد شريحة واسعة من أعباء العمل على الخادم.

وتجدر الإشارة إلى أن عامل الشكل من طراز U.2 (بقياس 2.5 بوصات) يعمل بكل سلاسة مع أحدث الخوادم ووحدات التخزين المزودة بلوحات التوصيل المجهزة بواجهات PCIe أو U.2.

وتُسهم قابلية التوصيل المعززة الذي تُميّز هذا القرص في معالجة تحديات التخزين التي لطالما عانت منها واجهات PCIe القابلة للتخديم، كما يحتوي القرص الصلب على مزايا مؤسسية أخرى، مثل ميزة الحماية الشاملة لكامل مسار البيانات، والحماية من انقطاع الطاقة، ومراقبة الزيادة في موثوقية مركز البيانات عن بُعد.

يتوفر DC1000M بسعة 960 جيجابايت، و1.92 تيرابايت، و3.84 تيرابايت، و7.68 تيرابايت؛ وهو مدعوم بضمان محدود لمدة خمس سنوات، ودعم فني مجاني، فضلاً عن الكفاءة الموثوقة من كينغستون.