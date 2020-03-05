كيف يمكنك إنشاء صور ثلاثية الأبعاد في فيسبوك؟

يحتوي موقع فيسبوك على ميزة رائعة لتحويل أي صورة عادية إلى (صورة ثلاثية الأبعاد) 3D Photo والتي تستخدم التعلم الآلي ويمكن عرض هذه الصورة باتجاهات مختلفة بمجرد إمالة الهاتف أو تدويره.

هذه الميزة أُطلقت منذ عام 2018 مع ظهور الهواتف الذكية ذات الكاميرات المزدوجة العدسات التي يمكنها التصوير بوضع (البورتريه)، ولكن خلال الأسبوع الماضي أعلنت فيسبوك أن هذه الميزة أصبحت متاحة لجميع الهواتف ذات الكاميرا الأحادية، وأضافت الشركة أن هذا الأمر متاح حتى للكاميرا الأمامية.

تعتمد الميزة الجديدة على التعلم الآلي لاستنباط الشكل الثلاثي الأبعاد للكائنات في صورتك، لإنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد، ويمكن استخدامها لتحويل الصور القديمة التي اُلتقطت بواسطة أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو أي أو إس.

وقد صرحت فيسبوك أن أي مستخدم يمتلك هاتف آيفون 7، أو أي إصدار أحدث، أو هاتف أندرويد متوسط المواصفات سيتمكن من استخدام أداة الصور الثلاثية الأبعاد في تطبيق فيسبوك الرئيسي

فيما يلي سنتعرف على كيفية إنشاء صورة فيسبوك ثلاثية الأبعاد 3D:

باستخدام هواتف أندرويد أو آيفون:

قم بتشغيل تطبيق فيسبوك وانقر على خيار (ما يدور في ذهنك) What’s on your mind.

مرر للأسفل وانقر على (صورة ثلاثية الأبعاد) 3D photo.

حدد الصورة.

قم بمعاينة التأثير الثلاثي الأبعاد عن طريق تحريك الهاتف.

أضف نصًا وأي محتوى آخر.

اضغط على خيار (نشر) Post.

ملاحظة: لإزالة التأثير الثلاثي الأبعاد من صورك، يمكنك النقر على خيار (حذف الثأثير الثلاثي الأبعاد) Remove 3D في الجزء العلوي الأيسر من صورتك.

ما هي القيود على إنشاء صور 3D: