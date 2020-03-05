كل ما تحتاج معرفته عن منصة خدمات هواوي HMS لتشغيل التطبيقات 

بسبب الحظر الأمريكي الذي فُرض على شركة هواوي منذ مايو 2019؛ لا يمكن للشركة أن تتعامل مع معظم الشركات الأمريكية – ومن ضمنها شركة جوجل – إلا على أساس ترخيص مؤقت مقيد جُدد عدة مرات منذ مايو 2019.

نظرًا لذلك لم تتمكن هواوي من إطلاق هواتف جديدة تتضمن (خدمات جوجل للأجهزة المحمولة) Google Mobile Services – التي يُطلق عليها اختصارًا GMS – منذ العام الماضي. وتعتبر خدمات جوجل أساس معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد فهي تشتمل على العشرات من تطبيقات جوجل وواجهة برمجة التطبيقات والخدمات التي تعتمد على التخزين السحابي، مثل: خرائط جوجل، وجوجل درايف، ويوتيوب، وجوجل بلاي، وكروم وغيرها.

بدون خدمات جوجل؛ فإن هواتف هواوي الجديدة لا تفتقد هذه المنتجات الأساسية من جوجل فحسب، بل تفتقر أيضًا إلى عدد من التطبيقات الشائعة الأخرى مثل: فيسبوك، وواتساب، وإنستاجرام، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك؛ تعتمد العديد من التطبيقات الأخرى على البنية التحتية التي توفرها جوجل من خلال GMS.

كان الحل الوحيد أمام هواوي للتغلب على هذه الأزمة هو إنشاء منصة منافسة خاصة بها، وبالفعل أطلقت الشركة ما يُعرف باسم (خدمات هواوي للأجهزة المحمولة) Huawei Mobile Services أو HMS. ومن المفترض أن تعمل بها هواتفها الجديدة التي أعلنت عنها – وهي: Honor 9X Pro، وHuawei Mate XS، وHonor View 30 Pro – عندما تصل للأسواق.

إذًا؛ ما الذي تتضمنه منصة خدمات هواوي HMS، وما الذي تعنيه عند شراء هاتف هواوي أو هونر جديد؟

أولًا؛ ما هي (خدمات هواوي للأجهزة المحمولة) Huawei Mobile Services؟

HMS هي منصة من هواوي تحل محل تطبيقات جوجل وخدماتها الشهيرة مثل: جيميل، والخرائط والتخزين السحابي وما إلى ذلك على هواتف هواوي وهونر. كما تُوفر منصة HMS أيضًا للمطورين الأدوات والخدمات اللازمة لإنشاء تطبيقاتهم الخاصة.

خدمات هواوي للأجهزة المحمولة موجودة منذ سنوات، لكن هواوي أعادت تشغيل المنصة وتوسيعها بعد الحظر الأمريكي الذي حرمها من توفير خدمات جوجل في هواتفها.

تتوفر منصة خدمات هواوي في الإصدارات العالمية من هواتف: Honor 9X Pro، وView 30 Pro، وهاتف Mate XS القابل للطي، مع AppGallery المُثبت سابقًا. وهذه هي الهواتف التي أطلقتها الشركة بعد الحظر الأمريكي. كما أنها متاحة إلى جانب خدمات جوجل في العديد من طرز هواوي الأخرى التي أُطلقت قبل الحظر.

تقول هواوي: “إن المنصة لديها بالفعل أكثر من 570 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأن معرض التطبيقات الخاص بها AppGallery متاح في أكثر من 170 دولة”. ومن المتوقع أن تدعمها جميع هواتف هواوي المستقبلية من ضمنها سلسلة P40 المنتظر الإعلان عنها قريبًا. وحتى لو تمكنت هواوي من الوصول بطريقة أو بأخرى إلى خدمات جوجل مرة أخرى في المستقبل، فمن المحتمل جدًا أن تواصل الشركة تطوير المنصة وتعزيزها على أجهزتها.

ماذا تضم منصة خدمات هواوي HMS؟

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى استبدال خدمات جوجل وأهمها؛ AppGallery وهو بديل لمتجر جوجل الأكثر أهمية. وفيما يلي قائمة بجميع الخدمات الأساسية التي تقدمها:

1- حساب هواوي Huawei ID:

المطلب الأول والأهم لاستخدام المنصة هو (حساب هواوي) Huawei ID؛ تمامًا مثل: (حساب آبل) Apple ID، أو حساب جوجل، والذي يتيح لك تخصيص هاتفك بالطريقة التي تريدها، ومزامنة بياناتك الشخصية حتى يمكنك الوصول إليها من أي جهاز هواوي تستخدمه.

2- متجر التطبيقات AppGallery:

يحل AppGallery محل متجر تطبيقات جوجل على هواتف هواوي وهونر. وقد استثمرت هواوي أكثر من مليار دولارِِ لإنشاء تطبيقات للمتجر، وبحسب الشركة فقد تمكنت بالفعل من جذب 400 مليون مستخدم شهريًا.

تقوم حاليًا هواوي بتقسيم التطبيقات إلى 18 فئة مختلفة من ضمنها: الأخبار، والتواصل الاجتماعي، والترفيه، والألعاب، وغيرها. وفي الوقت الحالي؛ يمكنك العثور على تطبيقات شهيرة مثل: سناب شات، وTikTok، و Deezer، وAmazon، وAmazon Prime Videos، وBooking.com و The Financial Times، وBBC News وغير ذلك الكثير. كما أنه يضم بعض الألعاب المحمولة الأكثر شعبية.

للأسف؛ لا تزال تطبيقات مثل: فيسبوك، وواتساب، وإنستاجرام، ونتفليكس، وماسنجر، وغيرها الكثير غائبة عن متجر تطبيقات هواوي. ومع ذلك هناك تقارير تقول إنهم سيصلون للمتجر قريبًا. كما أن تطبيقات جوجل جميعها غير متاحة، ومن المحتمل ألا تكون هذه التطبيقات متاحة على هواتف هواوي حتى يُرفع الحظر الأمريكي بشرط أن توافق جوجل على نشرها في متجر التطبيقات المنافس من هواوي.

تقول هواوي: “إنه إذا لم يتمكن المستخدمون من العثور على تطبيق على AppGallery، فيمكنهم تقديم اسم التطبيق المطلوب إلى قائمة الأمنيات، وبمجرد أن يتوفر هذا التطبيق، سيُخطر المستخدم الذي أرسله عبر قائمة الأمنيات.

من الميزات الجديرة بالملاحظة في AppGallery ميزة تُسمى (Quick Apps) – وهي تشبه تطبيقات جوجل التي تُعرف باسم Instant Apps -، تضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت، وتوفر تجربة مستخدم جيدة وميزات قوية، بالإضافة إلى أنها تستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة، ولكنها تعمل مثل التطبيقات الأصلية.

3- سحابة هواوي للأجهزة المحمولة:

تعمل (سحابة هواوي للأجهزة المحمولة) Huawei Mobile Cloud بالتزامن مع حساب هواوي لتتيح لك الوصول إلى بيانات جهازك جميعها في أي وقت. كما تتيح إجراء نسخ احتياطي لبياناتك إلى سحابة آمنة تمنع فقد البيانات في حالة فقدان هاتفك، وكذلك تتيح لك نقل بياناتك بسهولة إلى جهاز جديد في أي وقت وفي أي مكان.

يمكنك الحصول على مساحة تخزين سحابية تصل إلى 5 جيجابايت مجانًا، وبعد ذلك يمكنك شراء سعة تخزينية إضافية تصل إلى 2 تيرابايت.

4- مساعد هواوي Huawei Assistant:

يتوفر الآن (مساعد هواوي) Huawei Assistant في AppGallery لطرز الأجهزة الجديدة التي تعمل مع واجهة المستخدم EMUI 10.0 أو أي إصدار أحدث. وهو يحل محل ساعد جوجل في هواتف أندرويد.

يتميز مساعد هواوي بأنه يُسهل البحث عن المعلومات ويوفر الوصول الفوري للتطبيقات والخدمات، كما يدعم ميزة SmartCare التي تتيح الوصول إلى بطاقات المحتوى للأسواق المالية والرياضة، حيث تغطي 150 حدثًا رياضيًا وأكثر من 150 سوقًا للأوراق المالية.

5- سمات هواوي Huawei Themes:

ستجد أيضًا عشرات الآلاف من السمات والخطوط والرموز وأقفال الشاشات وخلفيات الشاشة الأنيقة لتخصيص مظهر هاتفك كما تحب.

6- موسيقى هواوي Huawei Music:

هي خدمة بث الموسيقى الخاصة بهواوي، وبالرغم من أن هواوي لم تعلن بالكثير حولها حتى الآن وقد لا تكون متاحة في جميع أجهزتها عالميًا في الوقت الحالي، إلا أن الصفحة الرسمية للخدمة تشير إلى أنها ستضم موسيقى من فنانين مشهورين مثل أي تطبيق بث موسيقى آخر. كما ستقسم الموسيقى وفقًا للأنواع المختلفة والحالات المزاجية والمناطق وغيرها.

تدعم الخدمة أيضًا ميزة الراديو، كما تتيح ميزة (وضع الاحتفال) Party Mode للمستخدمين تشغيل المسار نفسه في وقت واحد على هواتفهم للحصول على تجربة استماع مشتركة.

7- خدمة بث الفيديو Huawei Video:

تتوفر خدمة بث الفيديو من هواوي على أجهزة هونر وهواوي التي تعمل بالإصدار الخامس من واجهة المستخدم EMUI أو أي إصدار أعلى. والخدمة متاحة حاليًا فقط لأولئك الذين لديهم حسابات هواوي مسجلة في إيطاليا أو إسبانيا. وتوفر الخدمة مجموعة مختارة من الأفلام، والمسلسلات ومقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو حول الرياضة والأفلام الوثائقية.

8- متصفح هواوي:

تتضمن خدمات هواوي HMS أيضًا متصفح للويب يأتي مزودًا بملف إخباري مدمج، واختصارات لمواقع الويب المفضلة لديك، ويدعم ميزة الوضع الداكن لتسهيل الاستخدام. كما تقول هواوي إنه يقدم تجربة تصفح آمنة وعالية الجودة تضمن الحماية الشاملة للخصوصية.