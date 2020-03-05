عالم السيارات السعودية تتحول رقميًا مع حلول إنفور السحابية

أعلنت (إنفور)، الشركة الرائدة في الحلول السحابية المتخصصة للأعمال، عن قيام شركة الجزيرة للمعدات المحدودة، المعروفة تجاريًا باسم (عالم السيارات) والرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، باختيار طقم (إنفور) السحابي للمعدات للمساعدة على دفع وتوجيه عجلة تحولها الرقمي.

ويساعد طقم (إنفور) السحابي للمعدات على دعم مشروع التحول الرقمي الجديد في شركة (عالم السيارات)، المسمى (سويتش)، الذي صمم لتسريع رقمنة عمليات الشركة، سيما تلك المتصلة بتأجير وصيانة أسطول المركبات، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في الصناعة.

وتعتمد شركة (عالم السيارات) على حل (إنفور9 للحصول على أسلوب بديهي ومبسط لإدارة تأجير المركبات، مثل إيجاد نقطة موحدة للدخول وإدارة كامل عملية التأجير، بداية من عروض الأسعار إلى العقود وإرسال المركبات وإعادتها وإصدار الفواتير، مع دعم مدمج في حالات التسعير المتشعبة وسيناريوهات الخصم والتأجير بالجملة وأكثر.

كما تعتمد (عالم السيارات) على حل (إنفور) في توحيد معايير أعمالها الرئيسية في سائر فروعها في المملكة، وإيجاد قوة عاملة فاعلة أكثر، فضلاً عن تحسين قدراتها على جذب العملاء والمحافظة عليهم.

ويأتي هذا التطور الهام في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع تأجير السيارات في المملكة، حيث من المتوقع نمو سوق تأجير السيارات ليصل إلى 641 مليون دولار عام 2023 مقارنة بحجمه البالغ 560 مليون دولار في 2020، وذلك وفقًا لدراسة أعدتها شركة (ستاتيستا).

وتتخذ شركة (عالم السيارات) من مدينة الخُبر مقرًا رئيسيًا لها ويتبع لها مكاتب تنتشر في أنحاء المملكة العربية السعودية لخدمة كافة المدن الصناعية والتجارية الرئيسية.

وقال (طارق خوشحال)، الرئيسي التنفيذي لشركة (عالم السيارات): “نولي تركيزنا على رقمنة أعمال الشركة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، ذلك لتبسيط وتوحيد المعايير وإحداث نقلة تحولية في ممارسات عملنا بغية تقديم أفضل الخدمات لصالح عملائنا، وفق ما تطرقنا إليه ضمن استراتيجية عملنا المطورة حديثًا بعنوان (شيفت 2025)”.

وأضاف: “يساعد مدى ونطاق حلول طقم (إنفور) السحابي للمعدات شركتنا على تحقيق تنافسية أكبر بفضل إتاحته لرؤية أكبر عن عملياتنا التشغيلية الحساسة، مع تدفق سلس للبيانات بين الإدارات ورفع لسوية سير العمل في سائر أنحاء مكاتبنا”.

وقد باشرت مؤسسة (ويبرو) لاستشارات تقنية المعلومات في نشر حلول طقم (إنفور) السحابي للمعدات ويتوقع أن ينتهي التنفيذ في يوليو، الأمر الذي ينتج عنه تحسينات عدة على صعيد خدمة العملاء، تشمل تطوير خدمة ورعاية العملاء ما بعد البيع.

وقال (جوناثان وود)، مدير عام شركة (إنفور) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “في سوق يشهد منافسة محتدمة، تبحث (عالم السيارات) عن سمة تميزها وتتيح لها في الوقت نفسه إمكانيات كبيرة في النمو، وإن طقم (إنفور) السحابي للمعدات يساعد على إدخال المرونة إلى إدارة بيئات العمل المتشابكة وذات الأطوار المتنوعة، مما يتيح السرعة في الاستجابة للمتغيرات وقابلية التوسع المطلوبين لأجل النجاح في القطاع الخاص السعودي المزدهر”.