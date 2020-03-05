تطبيق Cartlow يقدم لعملائه في الإمارات طريقة أكثر إستدامة للتسوق

لتلبية احتياجات تجار التجزئة من خلال تنظيم المخزون واستبعاد الممارسات غير المستدامة لعمليات الشراء وتوفير أسعار تنافسية على المنتجات اليومية قام السيد محمد سليمان هو الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة هيلبيث بإطلاق التطبيق الأول والمستدام Cartlow لتوفير حل مثالي لإدارة مخزون المنتجات بسلاسة وكفاءة تتلائم مع رؤية الدولة لسنة 2030 لتخفيض البصمة البيئية بنسبة 30% والذي يتيح لجميع تجار التجزئة والعملاء شراء وبيع مجموعة واسعة من المنتجات المُعتمدة المملوكة مسبقاً، والمنتجات مُعادة التصنيع، والمنتجات الجديدة مفتوحة العلبة ومنتجات التخفيضات.

وتتمثل مهمة تطبيق Cartlow في تقديم منتجات مُعتمدة تم فحصها من قبل خبراء مختصين مع توفير ضمان تصل مدته إلى عام واحد، فضلاً عن تزويد المستخدمين بتجربة تسوق مريحة وسهلة وفرص رائعة ومضمونة لاغتنام أهم العروض التي تشمل منتجات الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والحاسب المحمول والأجهزة المنزلية والساعات والألعاب وغيرها من المنتجات التي تتم إضافتها إلى التطبيق باستمرار.

كما يقدم تطبيق Cartlow الذي يتصدر قطاع التجارة الإلكترونية حلاً مثالياً للعملاء عبر منصة موثوقة، وهيكل رقمي ثابت، وضمان فعًال وسياسة إسترجاع مضمونة وعمليات متطورة ذات مستوى عالي.

وفي هذا المجال يعلق السيد محمد سليمان، المؤسس للتطبيق قائلاً: “يسعدنا إطلاقنا للتطبيق الخاص بالهواتف المتحركة Cartlow، والذي يُعدً الحل الأول من نوعه في قطاع التجارة الإلكترونية للمستهلكين وتجار التجزئة والموزعين، حيث نوفر من خلال هذا التطبيق فرصة للعملاء للحصول على مجموعة من المنتجات عالية الجودة قام فريق من الخبراء لدينا باختبارها واعتمادها، ليحظى بالتالي المستهلك على نسبة التوفير عند كل عملية شراء، ويسعدنا أيضاً أن نساعد على هيكلة الصناعة رقمياً عبر قناة موثوقة، والعمل على مواصلة دورنا الرائد في إلقاء الضوء على الممارسات غير المستدامة والخطوات اللازمة لإنقاذ البيئة”.

ولا يقتصر عمل التطبيق على البيع فقط، إنما يتعداه ليشمل أيضاً تجديد المنتجات التي تعمل بكفاءة من قبل خبراء لدى Cartlow والتي يتم إعادة بيعها، بينما تلك المنتجات التي تم تفكيكها أو التالفة منها يتم إعادة تدويرها، كما يعمل التطبيق أيضاً على إبرام شراكات مع عدد من قنوات التجزئة والتوزيع الرئيسية وغيرها من المتاجر لتحويل مشاكل تكدس المخزون إلى أصول.

ويعتزم التطبيق المستدام تمكين تجار التجزئة والموزعين عبر توفير حل مثالي لإدارة مخزون المنتجات بسلاسة وكفاءة، فمن خلال الاستفادة من المرتجعات أو المنتجات الزائدة لدى تجار التجزئة، يعمل Cartlow على تقليل النفايات وانبعاثات الكربون من خلال برنامج إعادة التدوير وإعادة البيع، ما يقدّم مثالاً يُحتذى به في قطاع التجارة الإلكترونية عبر تعزيز الممارسات المستدامة.

وقد تأسس تطبيق Cartlow من قبل السيد محمد سليمان المؤسس السابق والمدير التنفيذي لشركة هيلبيث وهي شركة تابعة لسوق دوت كوم والتي استحوذت عليها شركة أمازون، والذي أوجد هذا التطبيق ليسد الثغرة في السوق الإماراتية في قطاع المنتجات المملوكة مُسبقاً والمُجددة.