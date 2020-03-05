الإعلان رسميًا عن Realme 6 و Realme 6 Pro

كشفت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة (أوبو) Oppo الصينية – عن سلسلة (Realme 6) المتضمنة (Realme 6) و (Realme 6 Pro)، وذلك بعد كشفها النقاب قبل خمسة أشهر فقط عن (Realme 5) و (Realme 5 Pro)،

وكان من المفترض الكشف عن سلسلة (Realme 6) في حدث كبير في استاد أنديرا غاندي الداخلي في نيودلهي بالهند، لكن الشركة قررت عقد الحديث في الاستاد دون حضور أي شخص بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في العاصمة الهندية، مع بثه بشكل مباشر عبر الإنترنت.

Realme 6:

يعد هذا الجهاز أول هاتف ذكي من (Realme) يتضمن معالج (Mediatek Helio G90T) المخصص للألعاب والمقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، مع 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع (UFS 2.1) القابلة للتوسعة عبر فتحة (microSD) مخصصة.

ويحتوي (Realme 6) على شاشة (LCD) مقاس 6.5 إنشات بدقة 1080×2400 بيكسل مع معدل تحديث قدره 90 هيرتز وزجاج (Gorilla Glass 3) وثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0.

وهناك كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع مستشعر سامسونج (ISOCELL Bright GW1)، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.3، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل لتعزيز صور (Portrait).

ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال ساعة واحدة بواسطة شاحن بسرعة 30 واط، ويباع الهاتف بسعر 177 دولارًا لنسخة 4/64 جيجابايت، وبسعر 205 دولارات لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر 128 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت.

Realme 6 Pro:

يعمل هذا الهاتف بواسطة معالج (Snapdragon 720G) المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت

ويحتوي (Realme 6 Pro) على شاشة LCD مقاس 6.6 إنشات بمعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز ودقة 1080×2400 بيكسل، والتي تحتوي على ثقب يتضمن الكاميرا الأمامية المزدوجة المكونة من عدسة أساسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة f/2.0 ومستشعر (IMX471) من سوني، وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل واسعة جدًا مع مجال رؤية يبلغ 105 درجة.

وهناك كاميرا رباعية في الجهة الخلفية تتكون من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة تصوير تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.5، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم (Realme 6 Pro) ميزات تثبيت الفيديو (UIS) و (UIS Max).

ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 30 واط، ويباع الهاتف بسعر 232 دولارًا لنسخة 6/64 جيجابايت، وبسعر 245 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر 260 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت.