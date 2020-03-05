أجهزة محمولة

إطلاق Galaxy S20 Ultra مرصع بالذهب مع الجوكر

إطلاق Galaxy S20 Ultra مرصع بالذهب مع الجوكر
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أطلقت (كافيار) Caviar – الشركة الروسية المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة – مجموعة جديدة من هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra التابع لشركة سامسونج.

وتأتي “مجموعة الثروة” من الهاتف Galaxy S20 Ultra Fortune Collection في 5 خمس خيارات تبدأ بسعر 5,660 دولارًا أمريكيًا لتبلغ نحو 40,210 دولارات أمريكية. وتشمل المجموعة المستوحاة من ألعاب الورق: نسخة الجوكر المُذهَّبة Fortune Gold Joker، ونسخة قص البستوتي Fortune Ace of Spades، ونسخة قص الديناري Fortune Ace of Diamonds، ونسخة قص الكوبة Fortune Ace of Hearts، ونسخة قص السباتي Fortube Ace of Clubs.

وتمتاز النسخة المحدودة من الهاتف بأنها مرصعة بالذهب، والعقيق، والياقوت الأحمر، والياقوت الأزرق، وذلك حسب النسخة التي يختارها المستخدم. كما أطلقت الشركة الروسية خيارات أخرى مغطاة بجلد أفعى الثعبان، وخيارًا مغطى بالتيتانيوم، وخيارًا مغطى بجلد التمساح مع الذهب.

إلى جانب هاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، أطلقت شركة (كافيار) نسخة خاصة من هاتفي (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس) بسعر أقل، بالإضافة إلى نسخ خاصة من هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة أنتجت نحو 21 وحدة من كل طراز.

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