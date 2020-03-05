أبرز ميزات الإصدار الجديد من تطبيق مسنجر لنظام iOS

أعلنت شركة فيسبوك عن إصدار جديد من تطبيق التراسل (مسنجر) Messenger لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS بعد إعادة تصميمه بشكل كامل لتحقيق ثلاثة أهداف هي: سرعة التحميل، وبساطة الاستخدام، وصغر الحجم.

وتعتبر إعادة التصميم هذه هي الأولى من نوعها بعد أن استقرت فيسبوك على الإصدار القديم لفترة طويلة، والذي شهد إضافة الكثير من الميزات على مر السنين والمزيد من علامات التبويب الرئيسية والفرعية، ولكنها عادت أخيرًا لتقليص عدد هذه التبويبات في مسنجر لتتضمن الأساسيات فقط.

ما الجديد في التطبيق بعد إعادة التصميم؟

بمجرد تحديث تطبيق مسنجر في هاتف آيفون ستجد فقط علامتي تبويب في الشاشة الرئيسية وهما:

1- دردشات Chats:

حيث يمكنك العثور على محادثاتك مع أصدقائك على فيسبوك، وإنشاء رسائل جديدة، وكذلك البحث عن الشركات أو الصفحات التي يمكنك التفاعل معها. في الوقت الحالي، لا توجد طريقة للوصول إلى (روبوتات الدردشة التفاعلية) chatbots ضمن علامة تبويب (استكشف) Discover، ولكنها ستظهر في نتائج البحث.

2- الأشخاص People:

تحتوي على علامتين فرعيتين؛ الأولى: (القصص) Stories وتظهر افتراضيًا عند فتح علامة التبويب وتضم قصصك التي نشرتها على مسنجر، وقصص أصدقائك وهي ميزة أصبحت أساسية في تطبيقات فيسبوك المختلفة مثل: واتساب وإنستاجرام، بعدما ظهرت لأول مرة في تطبيق (سناب شات) Snapchat

والثانية تحمل اسم (نشط) Active: وتُظهر أي من أصدقائك نشط في الوقت الحالي على مسنجر، من خلال ظهور العلامة الخضراء بجانب اسمه.

وفي القائمة الرئيسية لتطبيق مسنجر – التي تظهر عند النقر على صورة الملف الشخصي – ستجد الآن إعدادات الخصوصية، والوضع الداكن، ورسائل البريد العشوائي spam messages والتي ستجدها ضمن (طلبات الرسائل) Message Requests.

كما ستجد الإعدادات الأخرى مثل: (المدفوعات) Payments وهو المكان الذي يمكنك فيه إدارة الحسابات المتصلة التي قد تستخدمها لإرسال الأموال للأصدقاء عبر مسنجر، بالإضافة إلى إعداد (الأشخاص) People والذي يُمّكنك من إدارة جهات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك جهات الاتصال المحظورة.

وتظل خيارات الصور والرسائل الصوتية كما هي على مسنجر، لكنك لن تستطيع ممارسة الألعاب مع جهات الاتصال الخاصة بك بعد الآن، فعند النقر على علامة (+) ستظهر لك خيارات لإرسال الصور المتحركة GIF أو إرسال الأموال أو مشاركة موقعك.

كما ترى، فقد عملت فيسبوك على تبسيط تطبيق مسنجر بشكل كامل وجعله يؤدي ما صُمم من أجله وهو التراسل بين الأشخاص وبالتالي لن تكون مضطرًا للخوض في الكثير من الإعدادات والوظائف الأخرى التي تجعل تجربة استخدام التطبيق صعبة بعض الشيء.