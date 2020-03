HMD تعلن عن موعد الكشف عن هواتف نوكيا الجديدة

أعلنت شركة (إتش أم دي) HMD الفنلندية عن موعد حدثها الذي يُتوقع أن تعلن فيه عن جديدها من هواتف نوكيا.

وبعد إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، اضطرت (إتش إم دي) كما غيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية إلى تغيير موعد الإعلان عن هواتفها الجديدة، خاصةً بعد أن اعتادت معظم الشركات على الإعلان عنها خلال MWC.

ونشر (يوهو سارفيكاس) – نائب الرئيس لدى (إتش إم دي) – تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر تغريدة كشف فيها عن موعد حدث الشركة القادم، وقال: إن الحدث سيُقام في 19 آذار/ مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020