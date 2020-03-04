أجهزة محمولة

HMD تعلن عن موعد الكشف عن هواتف نوكيا الجديدة

HMD تعلن عن موعد الكشف عن هواتف نوكيا الجديدة
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أعلنت شركة (إتش أم دي) HMD الفنلندية عن موعد حدثها الذي يُتوقع أن تعلن فيه عن جديدها من هواتف نوكيا.

وبعد إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، اضطرت (إتش إم دي) كما غيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية إلى تغيير موعد الإعلان عن هواتفها الجديدة، خاصةً بعد أن اعتادت معظم الشركات على الإعلان عنها خلال MWC.

ونشر (يوهو سارفيكاس) – نائب الرئيس لدى (إتش إم دي) – تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر تغريدة كشف فيها عن موعد حدث الشركة القادم، وقال: إن الحدث سيُقام في 19 آذار/ مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

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واشتملت تغريدة سارفيكاس على مقطع فيديو قصير يُبرز العميل السري الشهير (جميس بوند)، مما عُدَّ إشارة إلى أن الشركة تعتزم الإعلان عن هاتف بالتعاون مع الشركة المنتجة للفيلم، خاصةً بعد الشائعات التي تحدثت عن نسخة 007 Edition من أحد هواتف نوكيا.

ويُتوقع أن تعلن (إتش إم دي) عن الهاتف الذكي (نوكيا 8.2) الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحتوي على معالج متوسط هو (سنابدراجون 765جي). ويُتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن هاتف (نوكيا 5.2)، وهاتف منخفض المواصفات باسم (نوكيا 1.3).

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