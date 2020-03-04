أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا والتي يطرحها الكثير من مستخدمي آيفون عندما لا تستجيب بطارية الهاتف للشحن هو: هل أحتاج إلى بطارية جديدة؟ من حسن الحظ أن مشكلة شحن هاتف آيفون ليست كلها بسبب بطارية الهاتف.

بل هناك العديد من الحلول البعيدة كل البُعد عن شراء بطارية جديدة، وسنتعرف هنا على بعض أكثر مشكلات الشحن شيوعًا في آيفون وما يمكن القيام به حيالها.

إليك 6 نصائح لحل مشكلة عدم استجابة آيفون للشحن:

الخطوة الأولى التي عليك اتخاذها عند ظهور مشكلة في شحن آيفون هي فحص كابل الشحن جيدًا، من خلال تبديل الكابل القديم بأخر جديد، فإذا نجحت عملية الشحن مع الكابل الجديد فقد حُلت المشكلة.

إذا استمرت المشكلة فإليك نظرة أعمق على بعض الأشياء الأخرى التي عليك التحقق منها:

1- أعد تشغيل الهاتف:

غالبًا ما تكون عملية (إعادة التشغيل) Restart حلًا للكثير من المشاكل التي تحدث فجأة لمختلف الأجهزة الإلكترونية، لذلك بمجرد عودة الهاتف لوضعه الطبيعي بعد إجراء إعادة التشغيل، حاول شحنه مرة أخرى وتأكد من استجابته لعملية الشحن.

2- تحديث نظام التشغيل:

في بعض الأحيان تُطلق آبل تحديثات عاجلة لنظام التشغيل iOS لمعالجة بعض الأخطاء والثغرات التي يمكن أن تُشكل تهديدًا على المستخدمين، وبالتالي من المستحسن معرفة عن كون هناك أية تحديثات متوفرة لنظام تشغيل iOS والتي قد تحل مشكلة الشحن.

3- تحقق من كابل Lightning:

تحقق من كابل شحن Lightning-to-USB على كلا الطرفين وتحقق من وجود أي أجزاء مخدوشة أو مقطوعة، وهل هناك أسلاك مكشوفة تخرج من العازل البلاستيكي في أي مكان على طول الكابل؟ هل الكابل مجعد أو منحني بزاوية حادة؟ إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بالإيجاب فعليك شراء كابل جديد.

4- تحقق من منفذ الشحن:

غالبًا ما يتراكم الغبار في منفذ شحن آيفون أثناء الاستخدام اليومي، وهذا من شأنه أن يُشكل طبقة عازلة على أطراف منفذ الشحن، من الممكن إزالة هذا الغبار بجسم صغير غير معدني، لكن ذلك قد يتسبب في إتلاف منفذ الشحن بالكامل، لذا يوصى بالاستعانة بمحترف للقيام بذلك.

5- استخدم محول الشحن أو مصدر طاقة USB:

يحتاج هاتف آيفون إلى قدر معين من الطاقة من مصدر USB لشحنه خلال فترة زمنية معقولة، ومصدر الطاقة الأكثر موثوقية هو المحول الذي يأتي مع الهاتف ويشحنه من خلال التوصيل المباشر بأحد منافذ الكهرباء في المنزل، لذلك إذا كان الهاتف موصول بمنفذ شحن USB على الحاسوب المحمول او المكتبي فقد لا يوفر ذلك طاقة كافية لشحن البطارية على الإطلاق.

6- تحقق من جهاز الشحن اللاسلكي:

إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع الذي تقدمه آبل لبعض هواتفها، فهذا يمكن أن يكون حلاً مؤقتًا لشحن هاتف آيفون الخاص بك، إذا واجهت مشكلة في الشحن باستخدام كابل Lightning وكان لديك جهاز شحن لاسلكي متاح.

إذا لم ينجح معك أي من النصائح أعلاه، فننصحك بالاتصال أو زيارة أقرب مركز دعم لشركة آبل في منطقتك.