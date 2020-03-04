نصائح تكنولوجية

6 تطبيقات وأدوات لإنشاء الصور المتحركة GIF بسهولة

6 تطبيقات وأدوات لإنشاء الصور المتحركة GIF بسهولة
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أصبحت الصور المتحركة GIF تتمتع بشعبية كبيرة على الإنترنت، فصورة متحركة واحد يمكنها اختصار عشرات الكلمات، لذلك نجدها منتشرة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أدى إلى ظهور الكثير من الأدوات والتطبيقات التي توفر لأي شخص إنشاء الصور المتحركة بكل سهولة.

إليك 6 تطبيقات وأدوات مجانية لإنشاء الصور المتحركة GIF:

1- أداة GIFS:

6 تطبيقات وأدوات لإنشاء الصور المتحركة GIF بسهولة

تتميز أداة GIFS بالسهولة والبساطة في إنشاء الصور المتحركة، وتدعم حاليًا: موقع يوتيوب، وإنستاجرام، وأرشيف فيديوهات منصة Vine، كما تدعم تحميل الفيديوهات من الأجهزة، كل ما عليك فعله هو لصق عنوان URL للفيديو الذي تريد استخدامه كأساس للصورة المتحركة.

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بمجرد تحميل الفيديو، اذهب للمحرر وحدد الإطارات التي تريد تحويلها إلى صورة متحركة باستخدام الجدول الزمني الموجود أسفل الفيديو، ثم اضف التعليق والملصقات والتأثيرات التي تُريدها، بمجرد الانتهاء يمكنك مشاركة الصورة المتحركة مباشرة عن طريق نسخ عنوان URL ، أو تنزيلها على جهازك لاستخدامها في أي وقت.

2- أداة GIF Maker by Giphy:

6 تطبيقات وأدوات لإنشاء الصور المتحركة GIF بسهولة

لطالما كان موقع Giphy هو محرك البحث الافتراضي للصور المتحركة GIF، وتتيح لك الأداة الخاصة بالموقع إنشاء صور متحركة ومشاركتها بسهولة، ما عليك سوى اختيار مصدر الصورة سواء من YouTube أو Vimeo أو Giphy Links، وتحديد أي جزء من الفيديو لتحويله إلى صورة متحركة مع إضافة تعليق توضيحي.

كما يمكنك تحميل صورتك المتحركة مباشرة إلى الموقع ليراها الآخرين، أو تنزيلها مباشرة أو تعديلها باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، أو تحويل مجموعة من الصور الثابتة إلى صورة متحركة، أو تحرير أي صورة متحركة تجدها على الإنترنت.

3- أداة Ezgif:

تعتبر أداة Ezgif من أفضل أدوات إنشاء الصور المتحركة للصور المحفوظة سابقًا، حيث تتيح لك تحميل ما يصل إلى 2000 صورة (بحد أقصى 100 ميجابايت)، وتقدم لك أدوات لضبط سرعة الحركة وترتيب الإطارات، بالإضافة إلى التحكم في سرعة الصورة المتحركة بأكملها عن طريق تعيين وقت التأخير، أو ضبط التأخير للإطارات الفردية.

كما تدعم الأداة تحرير الصور بتنسيقات مختلفة من ضمنها: GIF و JPG و PNG و BMP و TIFF وأنواع أخرى من الصور. وإذا قمت بتحميل صور بأحجام مختلفة، فسيظهر خياران لتغيير الحجم تلقائيًا واقتصاصها جميعًا لتتناسب مع أبعاد أصغر، أو اختيار المحاذاة.

4- تطبيق Giphy Cam:

6 تطبيقات وأدوات لإنشاء الصور المتحركة GIF بسهولة

يتيح لك هذا التطبيق تحويل أي صور في هاتفك إلى صورة متحركة بأسلوبك الخاص، كل ما عليك فعله هو رفع الصور أو الفيديو إليه أو التقاط صور مباشرة بكاميرا الهاتف، وستجد الكثير من الملصقات والنصوص والإطارات والرموز التعبيرية والخلفيات لإضافتها للصورة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق GIF Me:

يتيح لك هذا التطبيق إنشاء الصور المتحركة بسهولة وسرعة ومشاركتها مع أي شخص، كما يمكنك أيضًا استيراد مقاطع الفيديو ، أو تجميع بعض الصور معًا لإنشاء صور متحركة وعرضها كشرائح.

ويضم التطبيق عددًا من الأدوات لتغيير سرعة الصور المتحركة، وإضافة النصوص، أو الملصقات، والفلاتر والرموز التعبيرية والخلفيات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

6- تطبيق Video to GIF – GIF Maker:

إذا كنت تفضل بشكل أساسي تحويل الفيديو إلى صور متحركة، فهذا التطبيق مناسب لذلك، حيث يتيح لك تحويل مقاطع الفيديو الموجودة في هاتفك، أو الموجودة في  خدمة التخزين (آي كلاود) iCloud، أو مقاطع فيديو يوتيوب إلى صور متحركة سريعة. بينما يُركز التطبيق على الفيديو، إلا أنه يستطيع التعامل مع الصور أيضًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

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