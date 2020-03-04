يُعد هاتف (جالاكسي إس 10 بلس) +Galaxy S10 من أفضل هواتف سامسونج الموجودة في السوق، ولكن هناك أيضًا مجموعة من الهواتف الأخرى ذات المواصفات المميزة والسعر المناسب التي تستحق الشراء، وسنستعرض اليوم 5 من هذه الهواتف.

إليك 5 من أبرز هواتف سامسونج التي تستحق الشراء خلال 2020:

1- هاتف Samsung Galaxy A50:

إن الهدف من إطلاق سامسونج لسلة هواتف A هو تقديم هواتف تحتوي على الكثير من مميزات هواتف سلسلة S الرائدة بسعر في متناول الجميع، وبالتالي الحفاظ على ما يميز الشركة ومنهجها في تقديم هواتف ذكية رائعة ومميزة تحمل علامتها للمنافسة في جميع الفئات.

نجد أن هاتف Galaxy A50 يأتي بتصميم قوى، وشاشة من نوع Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا .

كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، ويعمل بنسخة حديثة من واجهة المستخدم One UI، وبطارية بسعة 4000 ميلّي أمبير/الساعة تتميز ببقائها لفترة طويلة حتى مع الاستخدام الكثيف.

كما يمتاز هاتف Galaxy A50 بأنه يضم حساس بصمة ضمن الشاشة، وهو أول هاتف متوسط المواصفات من سامسونج يقدم هذه الميزة.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 9610 ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD، ويتوافر الهاتف بسعر 294 دولارًا.

2- هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus:

يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بتصميم أنيق من الزجاج المغطى بطبقة من زجاج Gorilla 6، وشاشة بمقاس 6.3 بوصات بدقة 1080×2280 بكسلًا، من نوع Dynamic AMOLED.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 9825 المُصنع بتقنية 7 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0، بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرا بايت.

كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، ويدعم قلم S-Pen، وبطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة، ويأتي الهاتف بسعر يبدأ من 1,099دولارًا.

3- هاتف Samsung Galaxy S10 Plus:

يعتبر هاتف Galaxy S10 Plus تتويجًا لسنوات من العمل المكثف لشركة سامسونج لتقديم هذا الهاتف الذي أبهر الكثيرين، ويأتي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.4 بوصات، وبدقة 3040×1440 بكسلًا.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 و12 جيجابايت، مع ثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية بسعة 128 و512 جيجابايت و1 تيربايت.

كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية، وكاميرا أمامية مزدوجة. وبطارية بسعة 4,100 ميلّي أمبير/ساعة ويدعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي، ويتوفر بسعر يبدأ من 850 دولارًا.

4- هاتف Samsung Galaxy S10e:

إذا كنت ترغب في هاتف رائد مثل +Galaxy S10 وكانت ميزانيتك لا تسمح بذلك فلا تقلق، هاتف Galaxy S10e يضم العديد من مواصفات ومزايا هواتف سلسلة S، ولكنه في الوقت نفسه أرخص في السعر.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2280 × 1080 بكسلًا، بالإضافة إلى كل المواصفات، والميزات نفسها الموجودة في نظيره الأكبر، ولكنه يختلف في أنه يعمل ببطارية أصغر سعتها 3100 ميلّي أمبير/الساعة، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة مدمجة في الشاشة، كما أنه أرخص بمئات الدولارات من هواتف S10 الكبيرة، حيث يبدأ سعره من 750 دولارًا.

5- هاتف Samsung Galaxy A10e:

من أبرز هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها سامسونج، ولكنه يضمن أيضا بعض مواصفات الهواتف الرائدة، حيث يأتي بشاشة كبيرة بقياس 5.8 بوصات، بدقة 1560 × 720 بكسلًا، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات Micro SD، وبطارية بسعة 3000 ميلّي أمبير/ساعة، ويتوافر الهاتف بسعر 180 دولارًا.