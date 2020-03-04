مساعد جوجل يدعم قراءة صفحات الويب جهرًا بـ 42 لغة

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة باسم (اقرأها) Read It تسمح لمساعدها الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant بقراءة صفحات الويب كاملةً، وبعشرات اللغات.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “فكر في كم ما تقرؤه في هاتفك كل يوم: مواكبة الأخبار، والتمعن في تدوينة جديدة، وأخيرًا قراءة مقالة يتحدث عنها الجميع. قد يتطلب ذلك قراءة الكثير من النصوص، الأمر الذي قد يكون حاجزًا للناس ذوي الصعوبات البصرية والقرائية، أو ببساطة أولئك الذين يحتاجون المساعدة في قراءة المقالات الدسمة”.

وأضافت جوجل أنه مع (جوجل أسيستنت) يمكن لمتصفح الويب قراءة مقالات الويب جهرًا. فحين تظهر أي مقالة في المتصفح في هواتف أندرويد، يكفي أن يقول المستخدم (هاي جوجل، اقرأها) Hey Google, read it، أو (هاي جوجل، اقرأ هذه الصفحة) Hey Google, read this page لتبدأ قراءة جهرًا على الفور.

ولمساعدة المستخدمين على المتابعة، فإن المتصفح سوف يُمرر الصفحة تلقائيًا ليتزامن ما يظهر مع ما يُقرأ. ويمكن للمستخدمين تغيير سرعة القراءة، واختبار أصوات متعددة.

وبالإضافة إلى الصفحة التي تتوفر فيها الصفحة، يمكن لمساعد جوجل الرقمي ترجمتها إلى أي لغة من اللغات التي يدعمها، ثم يقرأها بتلك اللغة. هذا؛ ويبلغ عدد اللغات المدعومة 42 لغة.