مايكروسوفت تشوق لقائمة ابدأ جديدة لنظام ويندوز 10

تستكشف شركة مايكروسوفت تصميمًا جديدًا لقائمة ابدأ لنظام التشغيل ويندوز 10، والتي تشهد إلغاء تركيز الشركة على ميزة (Live Tiles)، وهي الميزة التي تعرض معلومات مفيدة بشكل مستمر في الوقت الفعلي من الشبكات الاجتماعية وأنظمة المراسلة والإنترنت والمحتوى المحلي دون فتح التطبيق، مثل رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في تطبيق البريد.

وتم الكشف عن التغييرات المحتملة في برنامج البودكاست الخاص بمايكروسوفت المسمى (Windows Insider)، وهي مصممة لتمييز قائمة ابدأ بصريًا وتحويلها من شيء فوضوي إلى شيء أكثر تناسقًا، حيث تبحث مايكروسوفت عن تقليل لون كتل الواجهة المتجانبة في قائمة ابدأ لتبسيطها وتسهيل البحث عن التطبيقات.

وتستخدم الشركة ميزة (Live Tiles) في قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 10 منذ إطلاقه قبل ما يقرب من خمس سنوات، بحيث توفر الميزة أيقونات متحركة وقابلة للطي تشابه أيقونات نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة (ويندوز فون) Windows Phone.

وتخلت مايكروسوفت عن ميزة (Live Tiles) من قائمة ابدأ لنظامها التشغيلي (Windows 10x) المخصص للشاشات المزدوجة، لكن الشركة تدعي أنها لن تتخلى عن الواجهة الملونة في نظام التشغيل الرئيسي لأجهزة حواسيب سطح المكتب، وذلك بالرغم من الاتجاه التصميمي الجديد هذا.

وقال (براندون ليبلانك) Brandon LeBlanc، كبير مديري البرامج في فريق (Windows Insider): “ميزة (Live Tiles) لن تزول، ولم نعلن عن أي شيء من هذا القبيل، وسيظل أولئك الذين يستمتعون بميزة (Live Tiles) قادرين على القيام بذلك”.

وبالرغم من هذه التطمينات، فمن الواضح أن الشركة تتجه إلى إلغاء ميزة (Live Tiles) بالكامل في وقت ما في المستقبل، إذ لا تدعم جميع تطبيقات مايكروسوفت المضمنة في نظام ويندوز 10 الميزة، كما أن دعم المطورين لم يكن قويًا أيضًا.

وأشارت مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت إلى أن القرار النهائي بشأن ميزة (Live Tiles) في نظام التشغيل ويندوز 10 لم يتخذ بعد، وذلك بالرغم من الشائعات، وأن ردود الفعل من التغيير في (Windows 10x) ستحدد مستقبلها.

وتبدو قائمة ابدأ في نظام (Windows 10x) مختلفة تمامًا عن قائمة ابدأ الموجودة في إصدار سطح المكتب من ويندوز 10، بحيث تتضمن تطبيقات يمكن تثبيتها في مكانها وقائمة الوثائق الحديثة، وأصبح تصميم قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 10 موضع تركيز بعد أن بدأت مايكروسوفت في طرح أيقونات ويندوز 10 الجديدة الملونة.